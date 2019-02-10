高雄魚塭傳哀嚎聲！志工挖1.5公尺地洞　趴地拉出「5驚喜」

▲台灣動物緊急救援小組在新年期間趕往魚塭區救援5幼犬。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同）

寵物小組／綜合報導

高雄永安魚塭區傳出幼犬受困地洞，台灣動物緊急救援小組接獲通報趕往救援，徒手開挖1個多小時，半身鑽入地洞，將受困多日的5隻幼犬救出，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。救援志工回憶起這場救援，都直喊「真是難忘的新年假期！」

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台灣動物緊急救援小組新年假期接獲通報，高雄永安魚塭區附近的泥土堆下方，近日聽見有幼犬叫聲，湊近觀察，才發現洞中有多隻幼犬受困，推測是母狗挖掘地洞，將幼犬藏在其中，最少已5天未進食。通報人試圖鑽進洞中營救，但坑洞太深，搶救多次仍失敗。



▲大隊長倪兆趴地伸手將5隻幼犬拉出洞外。



救援小組大隊長倪兆成率多位志工趕往現場展開營救任務，為了避免大型器械開挖會傷及洞中幼犬，一夥人趴在地上，用鐮刀配合徒手挖掘，前後耗時長達一小時，才勉強將洞口挖大。倪兆成在洞口用狗罐頭引誘，希望洞內小狗能自行出洞，沒想到幼犬們因害怕，更往洞內縮；大隊長見狀，只好整個人趴在地上，上半身鑽入洞中，伸長手臂，終於將受困的5隻幼犬一隻隻抓出洞外。

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▲幼犬5日未進食，目前已送往醫院暫時安置。



台灣動物緊急救援小組火速將多日未進食的幼犬送往動物醫院安置急救，所幸只有脫水及輕微皮膚病症，均無生命危險。