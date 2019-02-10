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小白狗「睡一覺變柯基」！　主人看「咖啡色屁屁」傻眼：焦了

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▲▼小白狗變柯基。（圖／翻攝自中國消防微博）

▲小白狗原本長這樣～（圖／翻攝自中國消防微博）

大陸中心／綜合報導

冬天不只人怕冷，大多動物也會依本能往熱源靠近。一名網友先前就透露，家中毛孩在暖氣機前面睡覺，沒想到她之後再看，原本全身雪白的小狗竟然被烤成一隻「柯基」，將照片傳到群組後也引發朋友笑聲，「傻狗，牠不曉得燙嗎」、「怎麼辦啊」。

從對話可見，毛孩主人無奈表示「yuki把烤焦了」，朋友笑說yuki是傻狗，「向superman進化」。據了解，主人是擔心狗狗太冷，所以開電暖器，沒想到小白狗睡得太沉，絲毫沒發覺烤到毛色都變了。

▲▼小白狗變柯基。（圖／翻攝自中國消防微博）

▲▼白狗變柯基，朋友一看都笑翻。（圖／翻攝自中國消防微博）

▲▼小白狗變柯基。（圖／翻攝自中國消防微博）

照片曝光後引發爆笑，「烤火有風險，白狗變柯基」、「美黑新方法」、「自從我媽說用電熱毯半夜可能會把我燒了，我就再也不敢開了」、「腿沒烤的跟柯基一樣短就行」，不過據了解，「白狗變柯基」的慘劇在去年初就被PO上網，只是近日又被網友翻出來重溫。

另外，有網友先前在臉書不公開社團《爆廢公社》分享一組貓咪取暖的照片，圖中一隻黑白花紋的貓咪蹲坐在火源前，接著看看正面，所有白色鬍鬚和眉毛像是「上過髮捲」，整個變的QQ的，鼻頭還稍微烏黑，估計沒料想會烤火烤到「變形」，看起來相當委屈。

天氣變冷，不只人會使用暖暖包、電暖器等取暖，動物也會憑本能靠進熱源，不過民眾需注意，使用電暖器時除了要注意室內通風，還要遠離易燃物、不要烘烤衣物，家中有小孩、老人或寵物等要特別小心，避免燙傷，室內如果沒人就不要插電。

▲▼貓咪烤火。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲貓咪取暖下場慘。（圖／翻攝自爆廢公社）

關鍵字： 暖氣小白狗柯基毛小孩寵物動物

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