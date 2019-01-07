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汪汪「躺得像屍體」任人擺布刷牙！奴才傻眼：是在累幾點啊？

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▲汪汪「躺得像屍體」任人擺布刷牙！奴才傻眼：是在累幾點啊？（圖／翻攝自有點毛毛的／網友鄭紘盛提供） 

▲汪星人躺得像屍體，任由主人刷牙。（圖／翻攝自有點毛毛的／網友鄭紘盛提供，下同）

寵物小組／綜合報導

通常幫毛小孩刷牙是場戰爭...但這隻特別好刷！網友鄭紘盛5日在「有點毛毛的」社團分享貼文，PO出自家汪星人好慵懶，整隻躺得軟綿綿，任由主人在嘴巴刷牙牙，完全不反抗，如此乖巧的模樣讓網友好羨慕，「怎麼乖的都是別人家的狗！」

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影片中，奴才拿著牙刷往狗狗的牙齒「嚕過去～」，嚕完一邊再把寶貝翻向另邊。只見汪星人「眼神死」，身體相當放鬆，主人要轉邊就給他轉，主人要扒開牙齒就給牠扒，宛如變成沒靈魂的軀體了！

主人PO文笑說，「有人家裡的毛孩也對刷牙這麼無感的嗎？到底再累幾點啊啊啊啊啊？」喜歡寵物的網友看完羨慕回應「好乖喔！我家的都不給碰...」、「任人擺布，放棄抵抗」、「整個超無感，超羨慕，不用刷牙大作戰...」、「超乖的！我們刷牙都在打仗」、「哇，這是已經全麻了嗎？」、「羨慕～我家的連嘴巴我都摸不到」、「真好，我家的像打杖一樣，不給刷」。

▲汪汪「躺得像屍體」任人擺布刷牙！奴才傻眼：是在累幾點啊？（圖／翻攝自有點毛毛的／網友鄭紘盛提供）

▲不知道在累幾點？

至於狗狗的牙齒健康，多半得仰賴主人的照料，如果平時沒有好好的保養、檢查跟治療齒科，最直接就是會疼痛影響生活品質。狗狗的牙周病問題導致掉牙還算小事，嚴重時所累積的細菌會造成全身性其它器官的感染，也可能會造成下顎骨折、通往鼻腔造成口鼻瘻管每每吃東西就一直打噴嚏、感染跑到眼睛後方造成膿腫或失明，這些併發症都很常見。

因此，和人類天天都要刷牙的好習慣一樣，飼主也要每天為狗狗更換清潔的飲水，至少替狗狗刷牙一次以清潔口腔，並搭配潔牙骨使用。潔牙骨一方面可作為狗寶貝乖乖刷牙的獎勵，另一方面也可輔助清潔牙刷刷不到的死角(如：後方臼齒)；孫全建議，可選擇擁有VOHC(美國獸醫口腔健康委員會)科學認證的潔牙骨，此認證不只在美國，在英國、歐洲、澳洲也都倍受信賴；最後，每半年至一年左右，應帶狗狗至獸醫院做完整的齒科檢查及治療為佳。

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