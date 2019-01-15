小呆狗來回衝3次！喘完見「貓躲門後」傻爆眼：X夭！竟然在這

▲可愛：臭貓～到底躲在哪！（圖／網友Pei Pei Tou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

歡迎收看～第N屆的貓狗大戰！網友Pei Pei Tou分享自家兩隻毛孩的逗趣片，只見傑克羅素㹴「曾可愛」超搞笑，為了抓到貓貓「曾丹尼」，來來回回衝好幾遍要找貓，結果曾丹尼就躲在門的後方，當場傻眼3秒鐘...模樣超呆萌。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，曾丹尼縮著身體，躲在木門後方。只見忙錄的曾可愛不停衝刺，一下快速衝進房間，一下迅速奔往客廳，來回跑了3趟，但都不見曾丹尼的貓影。這時鬆下腳步，稍稍喘口氣休息一下，沒想到下秒看見敵人就在對面...瞬間傻眼3秒，一回神立馬上前追去。

▲可愛：X夭！竟然給我躲在這邊！



▲追完馬上去喝水，因為太喘啦～



主人笑說，「當時丹尼巴完可愛，可愛超級火大，衝去找丹尼報仇！有時不知道是貓咪太聰明，還是狗兒天生太蠢蛋XD！」主人同時也提到，曾可愛從小被丹妮巴到大，後來長大了，也換來一身閃躲技巧，不過有時候還是會失策被巴到。

可愛衝來衝去的短片超好笑，網友看完直接笑翻，紛紛在底下留言，「超可愛的啦～貓皇表示，犬類果然都很蠢」、「可愛找的氣喘吁吁哈哈哈」、「哈哈二個人互動超妙的啦啦啦～」、「真的會笑死，太可愛啦」、「星人應該把腳伸出去...XD」、「找到的那瞬間太可愛了吧」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影片：