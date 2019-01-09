養寵物最崩潰的是什麼？　其中一個答案意外讓網友哭了

▲毛孩生病和過世才是讓許多人感到最崩潰的事情。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

家中有毛小孩的爸爸媽媽一定都會有自己的「辛酸血淚史」吧？有網友日前在PTT上 po文發問，大家養寵物遇過最崩潰的事情是什麼？許多人紛紛說出自己家裡「屁孩」的可怕行徑，一個比一個還慘！而在眾多留言當中，卻出現不少令人看了非常鼻酸的原因，像是自己的毛小孩去天堂當天使了。

原po首先表示，之前在颱風夜收編一隻被棄養的柯基，某天老婆問他棉被怎麼一攤濕濕的，結果一聞發現竟然是尿，讓他傻眼的說，「我平常待你不薄阿 ，為什麼要對著我的棉被尿尿啦！」還有人遇過更無奈的經驗，「嘔吐在地上經由掃地機運送到每個角落，乾掉且分散的嘔吐物還卡在木地板的縫裡，掃地機也因此故障，崩潰但不能怪他。」

▲毛小孩亂尿尿、亂大便是最常見的無奈事蹟。（圖／示意圖／達志影像）

「咬死我媽逃家的雞…」、「把屎把尿，結果最愛我爸...」、「咬爛我的皮夾順便連裡面的紙鈔信用卡一起咬爛」、「咬著活蟑螂從廚房跑到客廳來現寶，結果讓蟑螂在客廳亂竄」、「他吃了我的大便」、「送我一顆老鼠頭...」、「推倒所有的杯子跟保養品」，留言裡集結了大家碰到過的各種慘況。

▲毛孩的壽命不像人類這麼長，面對牠們的離別是許多毛爸媽一輩子的功課。（圖／達志／示意圖）

除此之外也有許多令人鼻酸的回覆，「沒能讓我送他最後一程，是一輩子的傷痛」、「目前會讓我崩潰的，就是想到我家的貓沒辦法陪我一輩子」、「最崩潰的是離開的那段路不能幫他痛」、「牠過世之前已經癱瘓無法走動，但還是在籠子裡努力的划動手腳想靠近我…我卻因為天氣太冷怕牠出籠子著涼而沒有抱牠，只默默伸手進籠子撫摸。如果再回到當時，我會把牠抱在大腿上陪牠走完最後一程。」