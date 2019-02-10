小白鷺腳踩「神級+9坐騎」漂渡水面　網笑：仙氣感十足

▲白鷺踩在短吻鱷的背上漂浮，直接把對方當成「工具人」。（圖／翻攝自Facebook／Jim Schaller）



寵物小組／綜合報導

有些動物愛偷懶無視搭便車，沒想到似乎有越來越浮誇的趨勢？在美國佛羅里達的一條河中，網友吉姆（Jim Schaller）捕捉到一個特別的畫面，內容是他遠遠看到隻小白鷺浮在水面上，沒想到仔細一看，牠的腳下方踩著的居然是隻短吻鱷！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

吉姆在私人臉書放上這段影片並幽默註解，「今天的巡航！」透過影片中可以看到，一隻白鷺站在水面上慢慢漂浮，不過鏡頭拉近一看，牠其實正踩在短吻鱷的背上；只見牠表情淡定就像是在坐船一樣，對於周遭的幾隻鱷魚，一點也沒有懼怕的感覺，高高在上且觀看四周的模樣就彷彿是老闆在監看員工呢！

▲白鷺巡視周圍鱷魚的模樣，像極了一位老闆。（圖／翻攝自Facebook／Jim Schaller）



影片至今已累積1千200多次的觀看次數、4萬個按讚數以及25萬次的分享，也被台灣網友轉貼到《爆笑公社》社團，許多人看完紛紛打趣地說，「計程車！計程車！」、「哈哈哈這在幹嘛啦」、「牠以為自己在衝浪嗎？」、「開啟仙人模式了」、「這白鷺Hen會喔...」。

另外，也有部分網友在底下留言笑說，「那隻鱷魚是在淘寶買的嗎？」「最危險的地方就是最安全」、「這是鳥類的極限運動」、「是鱷魚皮太厚無感吧」、「要端食物給好友了」、「鷺鷥在視察水池裡的鱷魚有沒有乖乖的」、「白鷺鷥好威風，乘著鱷魚船」、「滿滿的仙氣感」、「這座騎好威風啊」、「人家是駕鶴西歸，他是駕鱷西歸」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Just Cruising today!!! 由 Jim Schaller 發佈於 2018年12月7日 星期五

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