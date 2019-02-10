貓咪雪地凍僵大哭！　神隊友拖回狗屋「讓床取暖」：你睡這

▲狗狗沿路將黑貓送回狗窩取暖。（圖／翻攝自推特帳號＠INTEGRITY_4U）

寵物小組／綜合報導

遇到困難的時候，神隊友馬上跳出來救援！日前網路上流傳一段可愛的影片，一隻黑貓跑到雪地玩耍，疑似是太冷了四肢無法行動，趴空地哀號大哭。所幸出現另一隻黑狗，將牠沿路拉回狗屋，還把暖好的床讓給牠睡，溫馨的舉動讓網友看了也覺得心暖暖。

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影片中可以看到，一隻四目的黑狗從雪地中拖著黑貓的身體，就像媽媽帶回貪玩的孩子，輕咬脖子從雪地中緩慢移動，穿越一大片樹林，走到房屋外圍的木製狗窩，將同伴拖進去取暖，還把藍色的小床讓牠睡，自己趴在門口附近彷彿在說，「這個位子讓給你～」，同時堵住寒冷的風口。

許多網友看完狗狗逗趣的舉動，紛紛留言笑說，「神隊友來支援啦」、「貓咪看起來還想玩」、「汪：我來救你了！」、「有種媽媽帶小屁孩的錯覺哈哈哈哈」、「外面冷死了，有本汪看門，你別想再溜出去」、「黑貓被帶回家完全沒有掙扎耶」、「還把位子讓出來，好貼心」、「那隻狗是怕貓會冷死吧」。

Cute dog who helped the cat almost frozen outside pic.twitter.com/Irs1sNkOyt — GRENINJA (@INTEGRITY_4U) 2019年2月7日

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