貓咪雪地凍僵大哭！　神隊友拖回狗屋「讓床取暖」：你睡這

▲狗狗沿路將黑貓送回狗窩取暖。(圖/翻攝自推特帳號@INTEGRITY_4U)

寵物小組/綜合報導

遇到困難的時候,神隊友馬上跳出來救援!日前網路上流傳一段可愛的影片,一隻黑貓跑到雪地玩耍,疑似是太冷了四肢無法行動,趴空地哀號大哭。所幸出現另一隻黑狗,將牠沿路拉回狗屋,還把暖好的床讓給牠睡,溫馨的舉動讓網友看了也覺得心暖暖。

影片中可以看到,一隻四目的黑狗從雪地中拖著黑貓的身體,就像媽媽帶回貪玩的孩子,輕咬脖子從雪地中緩慢移動,穿越一大片樹林,走到房屋外圍的木製狗窩,將同伴拖進去取暖,還把藍色的小床讓牠睡,自己趴在門口附近彷彿在說,「這個位子讓給你~」,同時堵住寒冷的風口。

許多網友看完狗狗逗趣的舉動,紛紛留言笑說,「神隊友來支援啦」、「貓咪看起來還想玩」、「汪:我來救你了!」、「有種媽媽帶小屁孩的錯覺哈哈哈哈」、「外面冷死了,有本汪看門,你別想再溜出去」、「黑貓被帶回家完全沒有掙扎耶」、「還把位子讓出來,好貼心」、「那隻狗是怕貓會冷死吧」。

