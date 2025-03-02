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他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

▲▼露營驚見「這蛇」躲營火旁陰影！網：踩到變「命運的鎖鏈」。（圖／網友陳睿翊授權使用）

▲網友露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐下取暖，讓他驚呼「好險沒有踩到」。（圖／網友陳睿翊授權使用，下同）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近年吹起露營風潮，許多人都會趁空閒時間，前往山區、海邊親近大自然，但在野外露營時，真的要注意安全。有網友就分享，他日前到屏東山區露營，火爐旁竟突然出現一條鎖鏈蛇，讓他直呼「好險沒有踩到」，照片曝光後立刻引發網友熱議。

一名陳姓網友在臉書社團「野生蛇相」表示，他2月28日到屏東某山區露營，後來無意間往火爐的方向看去，竟發現了一條鎖鏈蛇出現在火爐旁，蛇的花紋幾乎與周邊木材、碎石融為一體，加上當時天色昏暗，只有一些火光照明，真的很難察覺到蛇的存在，讓他忍不住直呼「躲在陰影裡，好險沒踩到！」

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▲▼露營驚見「這蛇」躲營火旁陰影！網：踩到變「命運的鎖鏈」。（圖／網友陳睿翊授權使用）

其他網友看了照片後紛紛表示，「鎖鏈蛇的毒性是神經毒＋出血性毒素的混合性毒素，還好沒有踩到，被咬到的話後果不堪設想」、「運氣超好」、「踩到就芭比Ｑ了」、「鎖鏈蛇來取暖」、「會彈射喔，要離遠一點」、「鎖鏈蛇表示，天氣冷，想取暖」。

鎖鏈蛇又稱鎖蛇、七步紅、盧氏蝰蛇，主要分布於中國華南地區、台灣屏東、台東一帶及東南亞地區，是台灣六大毒蛇之一，體色通常為灰色或棕色，身體上有明顯的深色花紋，一般在夜間出沒，白天多隱藏於陰暗處或岩石縫隙中，毒素是神經毒與出血毒的混合體，極難治療，被咬傷嚴重可能造成截肢，甚至死亡。

關鍵字： 露營鎖鏈蛇驚嚇安全網友

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