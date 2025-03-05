主人開車庫阿柴衝出門　警搜尋3hrs...見牠「雨中快樂玩耍」

▲高男為找尋愛犬在臉書社團懸賞10萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區一名高姓男子在開啟家中車庫門時，黑色愛犬「柴柴」突然奪門而出叫不回來，前往派出所求助之餘，也在社群懸賞10萬元，經線上巡邏員警獲報四處搜尋，在3個多小時後找到了「柴柴」，並通知高男前來帶回。

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▲黑色柴犬流浪街頭為眼尖警員發現。（圖／龜山警分局提供）

昨晚19時許，一名高姓男子急急忙忙跑進龜山分局龜山派出所向警方求助，表示一打開家裡車庫門後，家中黑色柴犬邊竟飛奔溜出去，無論怎麼叫也叫不回來，高男跟家人在附近找了很久都不見蹤影，希望警方協尋，也並在社群網站上提供高達10萬元的懸賞獎金。

▲▼經引導後帶回派出所，並通知飼主前來帶回。（圖／龜山警分局提供）

經過線上警網持續地尋找，直到在副所長黃玉婷、警員王宇凡擔服22-24時的巡邏勤務時，沿著高男住家附近循線搜尋時，王員眼尖見路旁有黑影竄動，定睛一看果然是圍著綠色項圈的黑色柴柴自顧自地在玩耍，便立即下車引導柴柴靠近並將牠帶上車載回派出所，也立即聯繫主人前來將牠帶回。

高男一見到愛犬眼淚差點奪眶而出，也上前將愛犬抱起撫摸，同時滿懷感激地頻頻向警方道謝亦表示願提供獎金，員警婉拒並表示為民服務是份內之事。派出所副所長黃玉婷對員警熱心為民服務的精神相當肯定，也提醒民眾家中若有活潑好動的寵物，務必要繫上牽繩以免走失。