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獸醫PO文思念「常來家裡玩的貓」　飼主現身回覆結局逼哭萬人

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▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲一名網友分享多年前常來家裡做客的賓士貓，竟然意外串起斷掉的緣分。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

寵物小組／綜合報導

一隻貓串起2戶人家的緣分！日本一名住在滋賀縣的獸醫日前分享一組照片，多年前有隻掛著項圈的賓士貓「大豆」跑進家裡溜噠，不僅跟自家愛貓成為好朋友，甚至造就「飛貓傳書」等逗趣事蹟。醫生原本將這段溫馨的往事分享在網路，沒想到意外收到主人留言，內容讓萬名網友全淚崩，原來大豆在2年前已經去當天使了。

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲大豆以前常常去獸醫家作客。

獸醫表示，這隻賓士貓6年前開始會跑來家裡院子，找家裡的貓咪玩，他便替擁有一身黑毛的貓咪取名叫小黑。某天他看到小黑脖子上戴著除蚤項圈，確定是有人飼養的，便在貓咪的項圈裡放進一張紙條，試著詢問小黑的名字，「請問牠是哪戶人家的貓咪？叫什麼名字？牠經常會來我家玩，非常可愛呢。」沒想到隔幾天竟然收到對方回覆！主人同樣寫了一張紙條綁在項圈，「牠叫大豆！牠是什麼時候開始到府上打擾的呢？以後也請繼續跟牠當朋友～」

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲▼獸醫在大豆的項圈綁上紙條，沒想到竟然真的得到飼主的回覆。

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

這段可愛的「飛貓傳書」便告一段落。直到近2年，大豆沒有再來家裡玩耍，獸醫將故事貼到網路分享，引起網友熱烈回覆，大豆的飼主竟然也現身留言，「很抱歉來不及知道您是哪位就斷了聯絡，藉這個機會我們要再次感謝您。對於當時大豆跑去打擾，我們很不好意思，但同時又很開心，有個跟我們一樣疼愛牠的人。大豆對陌生人警戒心極強，卻願意讓您把紙條綁在牠項圈上，我們都很驚訝！那時我們就想，可以讓大豆這麼信任的人，一定是一位很溫柔又很懂貓的人！」

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲飼主說，大豆其實是個警戒心極強的貓，卻願意靠近陌生人，非常難得。

飼主說在收到紙條前，就發現有時大豆回家後毛變得很順很亮，好像被人梳理過，「那時候我們就在猜，牠該不會是到別人家打擾了吧？我還記得收到紙條的那天，全家人都嚇呆了，貓咪還能成為傳聲筒，不敢相信有這種事真的能發生。」

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲▼大豆來找獸醫家愛貓玩耍。

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

「今天早上當我打開推特，看到大豆的照片和當時的紙條，我整個震驚到顫抖，腦中和大豆的美好回憶湧現，再次覺得牠真是隻不可思議的貓！」，飼主也告知遺憾的消息，大豆在2年前過世去當小天使，對於未能及時告知他感到抱歉。「您如此照顧大豆，當時卻沒能通知您這個消息，覺得很遺憾。如果您有時間可以跟我們聊聊大豆在您家的模樣就太好了！」獸醫送上哀悼的同時，也多PO幾張當時大豆來他家的照片，讓飼主看看大豆出門時的另外一面。

▲▼獸醫PO文思念「常來家裡玩的賓士貓」　主人現身回覆逼哭萬人。（圖／翻攝自Twitter:catsclinic）

▲大豆2年前去當小天使，但牠的身影永遠存在於2個陌生人心中。

許多網友看完這段另類的貓奴相認事蹟，紛紛感動的說，「根本是連續劇才會發生的劇情！」、「貓咪讓2戶不認識的人家開始聯繫」、「沒想到大豆上天堂了，好捨不得QQ」、「一段陳年往事串起當年斷掉的緣份，雖然大豆不在了，但和人類之間的回憶，會永遠深植在他們心中」。

關鍵字： 貓咪日本作客賓士貓紙條項圈

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