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神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡色玫瑰花紋繞身　科學家：漫威「瓦干達」是真的

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▲▼黑豹，花豹，Leopard。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黑豹泛指花豹或美洲豹因患「黑化症」，皮膚毛髮呈現黑色。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

黑豹一直被認為是稀有的物種，泛指花豹（Leopard）或美洲豹（Jaguar）因為基因導致皮膚、毛髮的色素過剩而呈現黑色的結果，和白化症相反，被稱為「黑化症」。生物學家在2018年曾聽聞非洲肯亞有黑豹的蹤跡，經過長期追蹤觀察，終於透過相機捕捉到黑豹的身影，也是自1909年以來首度在非洲發現的紀錄。

根據《CNN》報導，聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）的科學家皮爾弗德（Nick Pilfold）表示，過去在肯亞曾有目擊黑豹的報導，但最近一次有照片證據的紀錄是在一世紀以前的衣索比亞（Ethiopia）。生物學家於2018年在肯亞的萊基皮亞郡（Laikipia）的一處花豹保護區附近架設了相機，經過數個月的觀察與等待，終於發現黑豹的身影，並拍下清晰的照片。

黑豹毛色的形成是因為花豹（Leopard）或美洲豹（Jaguar）身上特殊的基因影響，導致色素過量生成的異常突變，被稱為「黑化症」。不過雖然全身黑色，原有的玫瑰花紋圖案在光線照射下仍依稀可見。

世界十大動物園之一的布朗克斯動物園（Bronx Zoo）園長湯瑪士（Patrick Thomas）表示，在他們園內有兩隻黑色的花豹，比起非洲，在亞洲更常見。黑豹之所以稀有的原因，除了基因突變，黑色的動物在野外很容易被發現而影響捕食成功機率。據了解，目前為止「黑化症」的現象已在13個物種身上記錄到，但未曾在獅子或老虎當中發現。

《黑豹》。（圖／《黑豹》劇照）

▲漫威電影《黑豹》中的虛構國家「瓦干達」背景設定幾乎和肯亞相符。（圖／《黑豹》劇照）

聖地牙哥動物園在一份聲明中表示，動物族群、數量下降的程度未知，不過有幾個因素讓他們驟減，包括狩獵、棲息地破壞、獵物競爭，以及和人類的衝突。皮爾弗德認為，儘管有多起目擊紀錄，但黑豹在非洲仍十分罕見，巧合的是，發現地點肯亞和漫威電影《黑豹》虛構的國家瓦干達（Wakanda）設定很接近，相當有趣。

關鍵字： 黑豹花豹肯亞

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