媽媽熱線睡著！單身狗低頭陪她男友視訊　忌妒眼神笑翻36萬人

▲狗狗看到媽媽睡著，跑來接手視訊電話，陪她男友聊天。（圖／翻攝自Twitter:@spicegirlsam）

寵物小組／綜合報導

放閃之餘也要考慮單身狗的感受啊！國外有名男網友日前分享一組逗趣的照片，這天他和女友開視訊聊天，過程中女友不小心睡著，正當他要關掉手機，突然看到一隻吉娃娃入鏡，哀怨低著頭，眼神還帶有點忌妒，1人1狗互相凝視好幾秒，狗狗生動的表情讓照片貼出來笑翻36萬名網友。

▲汪：又跟男友聊天？（眼神死）



男網友斯坦表示，當時他和女友比絲吉視訊，吉娃娃里歐(Leo)在床上靜靜地躺著陪伴，沒想到熱線到一半，手機另一邊突然沒有聲音，取而代之的是陣陣安穩的呼吸聲，「幾分鐘過後，我看著里歐走到電話旁邊，低頭直是我的眼睛...熱線到一半我女友睡著了，而我在跟她的狗講電話！」只見里歐耳朵開飛機，水汪汪的雙眼盯著螢幕，好奇探頭的模樣相當可愛。

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▲情人節請勿虐待單身狗XD

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斯坦趁著里歐看鏡頭時設法截圖並分享到推特上幽默寫道，「我們進行了深刻有意義的對話，並且彼此學到很多東西。」貼文出來馬上被瘋狂轉貼，短短2周累積10萬次分享數、36萬的按「愛心」次數，不少網友紛紛在情人節時留言打趣，「單身就算了，狗狗還要陪別人男友視訊，太虐了」、「單身狗也是狗，請勿虐待傷害！」、「狗狗的表情五味雜陳XD」、「超可愛的視訊過程哈哈哈」、「情人節這天請各位單身狗勿使用社群軟體、請勿出門，以免內心受到創傷」。

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