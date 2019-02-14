遭人拿掃把趕、潑冷水！惡臭浪汪6個月後「大整形」　千人噴淚：眼神都變了

▲浪汪因皮膚病身上飄惡臭，附近居人見到都拿掃把揮趕，或是拿冷水潑牠。（圖／愛心人士艾莉授權提供）



記者吳鎮良／採訪報導

愛心人士艾莉一年半前和友人原本要去救援「橡皮筋狗」，不料在途中遇到了一隻身形消瘦、患有皮膚病的浪汪，拿食物要給牠吃時，附近的人因嫌狗狗身上飄惡臭，居然拿掃把趕、用冷水潑。艾莉和友人將浪汪帶救援下山且治療了半年後，狗狗的模樣有了明顯變化，就連網友看了也感動的說，「眼神都變了！」

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艾莉在臉書寵物社團《有點毛毛的》PO出3張照片和1段影片並說道，「年假最後一天了，我的新年希望，請給我1分鐘看看牠的蛻變。」透過畫面中可見，過去的小黑身形瘦到骨架相當明顯，身上有皮膚病的牠毛都掉光了，而且看到人還不大敢靠近，只敢站在遠處露出疑惑又恐懼的眼神原地望著。

▲無助的小黑躲在角落不停的發抖。（圖／愛心人士艾莉授權提供）



艾莉回憶說，「當時牠的樣子吸引了我們的注意，原本只是給牠食物就要離開，但是卻看到當牠要去吃東西的時候，卻被附近的人用掃把趕、用冷水潑，無助的牠就躲在角落不停的發抖。附近的人說，牠在這邊出現好一段時間，只要人靠近就跑；另外，牠的外表還有腐爛的味道讓居民無法接受、無法容忍牠的存在。」

當下艾莉和友人在附近放置誘捕籠，想看看狗狗願不願意進去，結果才放不到30秒，牠便耐不住飢餓，趕緊進去籠子裡面吃東西了。艾莉透露，當時的小黑很害怕，一感受到人類在摸牠，就會「石化」動也不動，要不是牠還有眨眼睛，現場的人都還以為牠死掉了。

▲飢餓的小黑看到放置籠內有食物，便走進去了。（圖／愛心人士艾莉授權提供）



小黑在醫院治療了一個月後，身體便漸漸長出健康、烏黑的毛，經過半年的時間皮膚病已康復了一大半，只是身上還是有許多類似肉瘤的東西，前前後後過了將近一年才逐漸好轉。艾莉表示，「雖然牠中途很快樂，也有好心的姐姐會幫忙中途費用，但畢竟中途只是一個中繼站。這段時間小黑在中途，從原本的怕人漸漸的開始變得活潑，雖然對於陌生人還是有點怕生，但是已經進步很多了，唯一不變的就是牠貪吃的個性。」

艾莉在許多臉書寵物社團分享小黑的送養文，希望能遇到有緣份的人能夠將狗狗帶回家，目前已累積上千個按讚數，許多人都在底下紛紛留言說，「推推！」、「小黑加油！妳一定可以找到一個愛妳的家」、「謝謝你們幫助牠」、「從恐懼的眼神到信任。謝謝您好心人」、「感覺很憨厚～」

▲黑麻吉（小黑）現況。（圖／愛心人士艾莉授權提供）



黑麻吉（小黑）已在中途待了快2年，目前大約3歲左右，已結紮，治療過後現在是隻可愛又漂亮的小女生，個性活潑的牠經常會露出招牌的迷人笑容。艾莉想和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「我知道黑狗找家不容易，但是曾被人類欺淩的牠，現在好不容易重新相信人類，我真的希望能有一個永遠守護牠的家能夠疼牠能好好的照顧牠。」

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▲原本怕被摸的小黑，現在超喜歡被摸摸。（圖／愛心人士艾莉授權提供）