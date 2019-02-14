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開門看到「隔壁小狗寫的信」！內容曝光逼哭一票網友：好不捨...

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▲▼開門看到「隔壁小狗寫的信」 。（圖／翻攝自twitter／@hq_boboaa）

▲左邊是鄰居寫的信，右邊則是鄰居家小狗「寫」的 。（圖／翻攝自twitter／@hq_boboaa）

國際中心／綜合報導

不少住在大樓、公寓的居民都有被鄰居家的狗吵得無法入眠的經驗。韓國一名網友日前分享自己最近被剛搬來的鄰居家的狗搞得有點心煩，因為牠從早到晚都在叫。未料某天門口竟然出現「兩封信」，打開看才發現這兩封信分別是鄰居狗主人和小狗寫的！

據韓媒NTD報導，原PO在Twitter上發文寫道，早上他準備要出門時，發現門口擺了兩封信，一旁還有飲料和糖果，他趕緊打開來看，其中一封信上寫著，「您好，我是這周六剛搬來204的新鄰居，對不起，我家的狗對新環境不熟悉，所以才會天天叫不停，尤其到了晚上，我們夫妻上夜班不在家，牠就會更沒安全感，叫更兇，因此添了您不少困擾，我們擔心牠會影響您晚上休息，於是準備了提起精神的飲料還有糖果，為這段時間給您帶來的不愉快再次向您道歉！」

另一封信則是寫著，「您好，我是一歲的MOMO，我曾經是一隻流浪狗，小時候就失去家人，還在一次事故中失去一隻眼睛，但幸好我遇到了現在的主人，最近剛搬到這裡，還沒有適應，很沒安全感，希望能得到您的體諒，我會盡快適應的，對不起...。」文末更俏皮的寫著「愛惹禍的MOMO敬上」。

▲▼貴賓狗,狗,小型犬。（圖／記者賴韻如攝）

▲MOMO出生沒多久就被棄養，導致非常神經質。（示意圖／資料照）

原PO表示，在他還沒收到這封信之前，真的對鄰居家一天到晚傳來的狗叫聲而感到不滿，但看完這封信以後，他也瞭解了主人和狗狗的為難之處，決定要體諒他們。

不少網友看完這封信都被感動到，紛紛留言表示，「社會真的好溫暖」、「好感人」、「用狗狗角度寫信真的太可愛了啦」、「看到這麼溫暖的文章都不禁落淚了」，也有許多網友非常不捨狗狗的身世，認為牠這麼沒安全感地叫不停，絕對不是沒有原因的。

關鍵字： 南韓流浪狗日韓要聞

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