剪髮店貓按摩男客「敏感地帶」　媽尷尬：我們不做黑的

▲喵：按完請付罐罐喔～（圖／網友連小筑授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這個附加服務太超過了啦！高雄這隻橘貓「錢錢」是髮廊裡的招牌店貓，親人的牠總是熱情迎接每一位客人，這天牠一如往常上前討摸撒嬌，沒想到卻突然擅自做起按摩服務，主動爬到客人身上踏踏，不過仔細一看，這個按摩部位似乎有點「敏感」，如此的讓馬麻尷尬直呼，「我們不是做黑的...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

人人好的錢錢只要看到客人坐在沙發上等待，就會主動上前塞奶討摸，並以牠最擅長的按摩服務回報客人，但是這天牠的附加服務卻不小心「太超過」，只見牠爬到男客人身上，雙手努力按摩小腹部位，尷尬的地帶讓馬麻捏了好幾把冷汗說，「可以請妳不要亂騷擾客人嗎......我們是剪髮店，不是做黑的。」

▲店貓錢錢非常親人，總是主動找客人撒嬌。

4歲的錢錢原本是浪浪，但牠非常愛撒嬌且親人，許多客人甚至專程為牠上門，每每進到店裡第一句話總是先問「錢錢呢」，偶爾還會有熟客特地送零食罐罐來給牠；不過也曾經有怕貓的客人，一看到錢錢便嚇得花容失色狂尖叫，因此馬麻只好暫時將錢錢關到籠裡，直到客人離開才又放牠出來玩耍。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友們看了紛紛笑壞表示，「100塊就可以享受到這個服務嗎？」、「這服務，我可以的」、「自己罐罐錢自己賺」、「去可以指名找他嗎？」、「這店，黑的可以。我接受！」、「半套！」、「純ㄟ理髮廳」、「我也要這種服務」、「喵：下次也要指名我喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲錢錢：下次也要指名我喔！

▼影片為網友連小筑授權提供

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