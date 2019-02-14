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爸爸出門就哭！11歲巴哥犬罹患焦慮症　家人出妙招安撫牠

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▲▼爸爸出門就哭！11歲巴哥犬罹患焦慮症　家人想出妙招安撫牠。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue臉書）

▲家人特別買了假人穿上飼主的衣服，成功安撫分離焦慮症的巴哥犬。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

國外一隻巴哥犬短短11年前由現任飼主馬克領養回家，撒嬌黏人的牠，看到爸拔走到哪會跟到哪。然而時間久了，這項習慣惡化成分離焦慮症。只要爸拔離開視線就會崩潰大哭，其他人安撫也無法讓牠平靜下來，於是馬克的妻子克絲汀連同家人想出一個妙招，幫等身的假人穿上丈夫的衣服，終於讓牠找回安心的感覺！

▲▼爸爸出門就哭！11歲巴哥犬罹患焦慮症　家人想出妙招安撫牠。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue臉書）

▲11歲的短短晚年患有分離焦慮症。

短短在11年前被馬克從費城的收容所領養出來，或許是曾被丟棄過的陰影，導致牠非常黏爸拔，就連馬麻克絲汀都說，「他們之間有種特殊的情感連結。」或許也因為這樣，短短年紀增長之後，開始對於馬克不在家，感到焦慮不安，常常大哭吠叫好幾個小時，經由獸醫診斷才發現牠罹患嚴重的分離焦慮症。

克絲汀和她的家人經營一間專門照顧高齡犬的照護之家，當時她試過無數方法，試圖在馬克不在時安撫短短，但成果不佳，最後她的媽媽想到了一個妙招，從萬萬聖節商店訂購了一具假人，並幫穿上馬克的衣服，假裝是本人。起初克絲汀抱持懷疑態度，但只要能改善短短的焦慮，她都願意去嘗試。

▲▼爸爸出門就哭！11歲巴哥犬罹患焦慮症　家人想出妙招安撫牠。（圖／翻攝自Vintage Pet Rescue臉書）

▲所有的狗狗都愛上假馬克。

沒想到這項計畫竟然成功，她們將短短放進假人懷裡，不到半小時便安心睡著，就連其他隻狗狗也接連相信，紛紛跑來圍繞在身邊睡覺，假馬克很快變成照護中心裡的人氣王。短短的問題有所改善讓馬克感到欣慰，同時也有點吃醋，開玩笑的說，原來自己這麼容易就被取代，不過對於改善短短焦慮的狀況，他坦言還是感到相當開心。

▼短短的弟弟「蟲蟲」也愛上假馬克，不斷對它撒嬌邀玩。

▼更多精彩影音

關鍵字： 巴哥犬分離焦慮症出門假人

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