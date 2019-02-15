女兒推車變2倍重！媽買菜見「熟客睡倒」笑翻：被當成免費Uber

▲貓咪睡進推車的置物袋。（圖／網友陳婉孜授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

這個順風車也搭得太舒適了！台東網友陳婉孜日前帶著女兒到菜市場買菜，回程時發現嬰兒推車比平常重2倍，正當她覺得哪裡怪怪的，彎腰一看才發現，底層的置物袋裡有一名睡翻的「熟客」，讓她忍不住當場笑噴直呼，「看來我是被當成免費的Uber了！」

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▲鄰居家的貓來搭順風車。

陳婉孜表示，照片中的貓咪其實是鄰居家飼養毛小孩「大頭」，已經是高齡10幾歲的老奶奶，「女兒們都叫牠大頭奶奶，附近許多戶人家都有養貓，貓咪們也都很親人，所以我常常帶孩子去找貓咪玩，雖然家裡沒養寵物，但希望能從小培養他們愛護動物的心。」

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▲大女兒昕昕來找大頭奶奶摸摸。

「當時是我帶著1歲的小女兒晴晴去買菜，平常都是東西買一買，放進女兒的推車底下，路途中我就覺得車子好像有點怪怪的，直到要放東西，才發現貓咪竟然跑進來」，可能是大頭知道牠家和陳婉孜的住所很相近，所以才跑來搭順風車。

▲晴晴想摸大頭奶奶被拒絕了XD

這段「推車長貓」的故事分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛留言笑說，「帶一個小孩出門，帶兩個小孩回家」、「搭便車回家啦」、「原來推車也會長貓啊」、「朕乏了！備駕回宮」、「喵皇表示:妳有養貓嗎？沒有？？？那妳現在有了！」、「免費Uber」、「雙層巴士」、「貓咪的移動城堡」、「牠在跟你玩躲貓貓」、「免費送上門的貓太讚了」。

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