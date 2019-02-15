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消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭消防員

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▲▼消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭消防員。（圖／翻攝自IG:fire_cat_edna）

▲消防貓因為一封投訴被送走，趴窗淚眼和生活5年的家人道別。（圖／翻攝自IG:fire_cat_edna，下同）

寵物小組／綜合報導

依依不捨向生活多年的家道別！美國舊金山消防局的49分隊收留了一隻流浪貓愛德娜，從此成為他們的一份子，幸福的度過5年，然而這樣的生活卻被迫畫下句點。一封匿名的投訴信送到行政單位，有人認為貓咪的存在會造成醫療器具感染，長官下令將愛德娜送走。愛德娜離開的那天，被抱上車就淚眼趴窗，心急想回到消防局的背影，讓在場的隊員紛紛紅了眼眶。

▲▼消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭消防員。（圖／翻攝自IG:fire_cat_edna）

▲玳瑁貓愛德娜在消防局生活長達5年的時間。

玳瑁貓愛德娜(Edna)5年前在路上被一名消防員救起，從此加入消防局的大家庭，平常待在局裡帶給辛苦救災的夥伴許多療癒時刻，同時也會幫忙驅趕其他小動物，曾經有隻浣熊偷跑進來，還是被牠給趕跑，可愛乖巧的愛德娜深受大家喜愛，然而安穩快樂的日子卻被一封投訴信打斷。

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消防局接獲匿名投訴，有人認為貓咪可能會影響消防局裡醫療器材的衛生。主管部門發言人便以貓咪安全為由，表示消防局並不是一個理想的養貓環境，下令將愛德娜帶走。隊上的消防員和救護員都對這項命令表示不滿，但也無法違抗主管的要求，於是他們發起「愛德娜回家計畫」，藉由大家的力量寫信到主管部門，甚至投稿到媒體，希望能用輿論的力量讓主管部門妥協，其他消防隊也紛紛表態支援。

▲▼消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭消防員。（圖／翻攝自IG:fire_cat_edna）

▲愛德娜平常會幫忙驅趕誤入的小動物。

▲▼消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭消防員。（圖／翻攝自IG:fire_cat_edna）

▲愛德娜等待隊員歸來。

遺憾的是，主管部門並未改變指令，愛德娜交由一名隊員的家人領養安置。離開消防局的那天，愛德娜被抱上車，疑惑的趴在車窗看著一起生活5年的家，似乎不明白為何自己要被送走的理由，癡癡的望著其他隊員，悲傷的背影讓消防隊員們和粉絲的心都碎了。

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幸好愛德娜在新家適應不錯，但消防員回到局裡不再有個嬌小的身影出來迎接，或是喵喵叫跑來趴在身上，想要撒嬌討摸，對49分隊的成員們來說，就像是失去多年的家人，感到遺憾又可惜。

關鍵字： 消防局消防貓投訴消防員

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