救浪浪30餘年！　她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編

▲蔣媽媽收容被關在鴨籠裡的狗狗。（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

桃園平鎮有3隻幼幼「財妹」、「福妹」和「喜妹」曾經被關在鴨籠裡長達2個多月，狹窄又矮小的空間讓牠們飽受折磨，每天哀號哭泣，獲得自由後，卻又被附近居民丟東西攻擊。救援收容流浪動物30餘年的「蔣媽媽」聽見這故事後，感到非常不捨，雖然家中已有7狗、2貓，還是心軟收容。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲財妹胸前有白毛花紋。

▲喜妹的大耳朵非常可愛。

▲福妹吐舌頭～

參與救援的愛媽「珍珍」接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，遛狗時常常聽見圍籬另一邊傳來哭聲，持續關注2個多月後，終於有機會和飼主溝通，「那裡環境很糟，又髒又臭，3隻小狗狗就被關在鴨籠裡面，剛被放出來的時候腿都沒有力氣。」她認為對方並無惡意，雖然不懂得如何飼養寵物，但也同意改善，沒想到又看見居民對汪汪們亂扔東西、怒罵，只好緊急將毛孩們安置到蔣媽媽家裡，「其中一隻還被打到傷口都腫了起來。」

▲蔣媽媽陪伴狗狗們。

▲玩得很嗨！

蔣媽媽則向本站表示，她住在這裡39年，救援浪浪的時間也長達30幾年，對於第一次收編浪浪的場景更是記憶猶新，「我看到路邊有一隻狗狗，淋著雨、全身溼答答的，覺得好可憐。」由於住家旁邊就是土地公廟，因此常常「被丟包」，「希望大家不要再隨便把寵物丟掉，不喜歡也不要打牠們，不然我看到、撿到都好難過喔！」

▲狗狗們都很親人、愛玩，蔣媽媽也期待牠們能擁有更專一的愛。

▲蔣媽媽把動物們都照顧得白白胖胖喔～

狗狗們現在大約6個月大，個性非常親人、愛玩，非常可愛，蔣媽媽則表示，雖然汪汪在這裡過得開心，但如果有其他好心人願意給予牠們專一的愛就更好了。珍珍也在一旁感性地說到，「一個人的愛很小，但如果一個傳染一個，像雪球一樣越滾越大，就能讓每隻浪浪幸福了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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