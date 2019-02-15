ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

救浪浪30餘年！　她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲蔣媽媽收容被關在鴨籠裡的狗狗。（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

桃園平鎮有3隻幼幼「財妹」、「福妹」和「喜妹」曾經被關在鴨籠裡長達2個多月，狹窄又矮小的空間讓牠們飽受折磨，每天哀號哭泣，獲得自由後，卻又被附近居民丟東西攻擊。救援收容流浪動物30餘年的「蔣媽媽」聽見這故事後，感到非常不捨，雖然家中已有7狗、2貓，還是心軟收容。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲財妹胸前有白毛花紋。

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喜妹的大耳朵非常可愛。

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福妹吐舌頭～

參與救援的愛媽「珍珍」接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，遛狗時常常聽見圍籬另一邊傳來哭聲，持續關注2個多月後，終於有機會和飼主溝通，「那裡環境很糟，又髒又臭，3隻小狗狗就被關在鴨籠裡面，剛被放出來的時候腿都沒有力氣。」她認為對方並無惡意，雖然不懂得如何飼養寵物，但也同意改善，沒想到又看見居民對汪汪們亂扔東西、怒罵，只好緊急將毛孩們安置到蔣媽媽家裡，「其中一隻還被打到傷口都腫了起來。」

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蔣媽媽陪伴狗狗們。

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玩得很嗨！

蔣媽媽則向本站表示，她住在這裡39年，救援浪浪的時間也長達30幾年，對於第一次收編浪浪的場景更是記憶猶新，「我看到路邊有一隻狗狗，淋著雨、全身溼答答的，覺得好可憐。」由於住家旁邊就是土地公廟，因此常常「被丟包」，「希望大家不要再隨便把寵物丟掉，不喜歡也不要打牠們，不然我看到、撿到都好難過喔！」

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗們都很親人、愛玩，蔣媽媽也期待牠們能擁有更專一的愛。

▲▼救浪浪30餘年！她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又收編（圖／「浪浪呼嚕嚕」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蔣媽媽把動物們都照顧得白白胖胖喔～

狗狗們現在大約6個月大，個性非常親人、愛玩，非常可愛，蔣媽媽則表示，雖然汪汪在這裡過得開心，但如果有其他好心人願意給予牠們專一的愛就更好了。珍珍也在一旁感性地說到，「一個人的愛很小，但如果一個傳染一個，像雪球一樣越滾越大，就能讓每隻浪浪幸福了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►►►若想了解詳細資訊或提供送養管道，請點「」。

▼更多精采影音

關鍵字： 桃園平鎮送養救援浪浪米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

韓國薩摩耶「搶趴櫃台求點餐」　4大汪翹臀互擠：請拿號碼牌！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更..

媽媽熱線睡著！單身狗低頭陪她男友視訊　忌妒眼神笑翻..

神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡色玫瑰花紋繞身　科學家：漫..

肉臉喵爸「身體當枕頭」照顧5幼仔　鏡頭轉到一旁....

「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿..

貓一蹭臉腫成豬頭　他守護21年淚：女兒送的最後一次..

遭人拿掃把趕、潑冷水！惡臭浪汪6個月後「大整形」　..

浪橘「冷到捲成毛球」淋雨睡覺　寧可餓肚「只想討摸」

開門看到「隔壁小狗寫的信」！內容曝光逼哭一票網友：..

8KG喵撒嬌飛撲「2秒拆衣」　奴才傻眼：牠不知道自..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：..

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼.....

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的..

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿..

聰明柴柴自帶圍巾藏壓歲錢　嘴邊肉護鈔法網笑：紅包怕..

上班囉！ 小幫手拉拉替馬麻拿包包

傲嬌喵：「看什麼看！」汪星人只能傻傻挨打

陪臘腸看醫生！柴柴瞇眼度咕　表情雷同網笑翻：比生病..

喵姊妹曬恩愛❤你儂我儂舔到忘我

曬日光浴目睹飼料被偷超崩潰 柴暴走「尖叫起飛」：放..

10年來第6隻！美墨邊界拍到罕見「虎貓」...圍牆..

撐過7年旱災卻躲不過洪水　澳洲50萬牛驚嚇奔逃「互..

救浪浪30餘年！　她看幼犬「被關鴨籠2個月」心軟又..

消防貓遭匿名投訴「被趕離5年家」　上車淚眼找人逼哭..

導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4..

毛孩突然好安靜！練字一直有「潺潺流水聲」...媽衝..

三腳浪浪「山豬吊」纏嘴　「鋼索切開半個臉頰」飄腐臭

影／柴妹被帶進醫院臉超臭　姐姐坐車上「幸災樂禍」笑..

小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店　店員笑歪偷拍..

農場出奇招！開課「草泥馬瑜伽」大爆滿　客讚：療癒感..

中職／罕見！猿、獅只有324同日主場　聯盟：抽籤決..

趙正平嗆「有本事打死我」秒逃　一群「黑衣人」狂追滿..

台北市網路學校開學了！　中崙、和平、南湖等8校高校..

Dappei／學油畫、吃甜點　「天母一日遊」提案，..

高雄馬／近2萬人參與國內好手拼獎金　鄭瑞竹盼把第1..

商業周刊／創業一輩子　La new老闆68歲賣拉麵..

愛媛馬與台灣結緣　日松山市招待台灣好手備戰東奧

2019台北燈節大型花燈搶先看！迪士尼六米高「米奇..

夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

小鳥飛進來停在刮刮樂看板上　彰化這家彩券行當天即開..

寵物動物熱門新聞

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

汪小三情人節黏阿公　她閃瞎爆氣

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

門口出現「小狗寫的信」內容逼哭..

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵貴妃要洗澡　酥麻嬌聲呼喊奴才

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

開手機見老皮貓探頭　爸上班萌暈

8KG喵星人飛撲「媽跳台」2秒..

讀者迴響

熱門新聞

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

汪小三情人節黏阿公　她閃瞎爆氣

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

門口出現「小狗寫的信」內容逼哭..

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵貴妃要洗澡　酥麻嬌聲呼喊奴才

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

開手機見老皮貓探頭　爸上班萌暈

8KG喵星人飛撲「媽跳台」2秒..

戰地髒瘦小黃伴5個月　美軍爸領..

最新影片

更多

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼...爸：學我的？

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿屍

聰明柴柴自帶圍巾藏壓歲錢　嘴邊肉護鈔法網笑：紅包怕冷？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面