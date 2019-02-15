ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店　店員笑歪偷拍照

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店，店員笑歪偷拍。（圖／東森寵物雲新豐門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。））

▲柴柴在束口袋「卡好卡滿」！（圖／東森寵物雲新豐門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「柴柴：爸比～是還要逛多久啦！」新竹縣新豐鄉的《ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市》日前來了一位可愛的客人，只見嬌小的牠，被爸比塞進人用的束口袋裡面，用滿滿的無奈臉，陪爸爸一起逛寵物店。店員施佳音看到小柴「極度厭世」的神情，忍不住拿出手機偷拍，笑喊「超～可～愛～啊」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

穿著羽絨外套的爸比，胸口掛著辛普森的袋子，裡頭則卡著幼犬柴柴。只見柴柴非常配合，不哭也不掙扎，露出一顆小萌頭，專心看著撿屎官幫自己挑選罐罐！店員施佳音笑說，「覺得很酷很可愛，竟然用我們人的收納包包裝！只記得牠就這樣掛在胸口，當時是結帳偷拍，然後牠還很小，然後其實很想睡覺XD」。

店員施佳音也向《ETtoday寵物雲》提到，「只要客人的狗狗貓貓太勾椎，我都會忍不住偷偷拍照！哈哈！」同時她也飼養一隻5歲黑貴賓「黑妞」，每天帶著牠一起上下班，一起在店裡招呼客人，給客人最溫暖的待遇。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店，店員笑歪偷拍。（圖／東森寵物雲新豐門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。））

▲狗狗店員「黑妞」陪媽媽上班外，偶爾也會幫忙招呼小客人。

▲小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店，店員笑歪偷拍。（圖／東森寵物雲新豐門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。））

▲黑妞：歡迎來寵物店找我們玩喔～

《東森寵物雲商店－新豐門市》

電話：03-557-7673
地址：新竹縣新豐鄉新興路56號
營業時間：周一至周日11:00–22:00

更多精彩影片：

關鍵字： 柴柴東森寵物雲東森寵物雲新豐門市寵物店柴犬罐罐零食

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更..

媽媽熱線睡著！單身狗低頭陪她男友視訊　忌妒眼神笑翻..

神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡色玫瑰花紋繞身　科學家：漫..

肉臉喵爸「身體當枕頭」照顧5幼仔　鏡頭轉到一旁....

「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿..

貓一蹭臉腫成豬頭　他守護21年淚：女兒送的最後一次..

遭人拿掃把趕、潑冷水！惡臭浪汪6個月後「大整形」　..

浪橘「冷到捲成毛球」淋雨睡覺　寧可餓肚「只想討摸」

開門看到「隔壁小狗寫的信」！內容曝光逼哭一票網友：..

8KG喵撒嬌飛撲「2秒拆衣」　奴才傻眼：牠不知道自..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：..

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼.....

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的..

上班囉！ 小幫手拉拉替馬麻拿包包

傲嬌喵：「看什麼看！」汪星人只能傻傻挨打

陪臘腸看醫生！柴柴瞇眼度咕　表情雷同網笑翻：比生病..

喵姊妹曬恩愛❤你儂我儂舔到忘我

曬日光浴目睹飼料被偷超崩潰 柴暴走「尖叫起飛」：放..

韓國薩摩耶「搶趴櫃台求點餐」　4大汪翹臀互擠：請拿..

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折..

導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4..

毛孩突然好安靜！練字一直有「潺潺流水聲」...媽衝..

三腳浪浪「山豬吊」纏嘴　「鋼索切開半個臉頰」飄腐臭

影／柴妹被帶進醫院臉超臭　姐姐坐車上「幸災樂禍」笑..

小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店　店員笑歪偷拍..

農場出奇招！開課「草泥馬瑜伽」大爆滿　客讚：療癒感..

爸爸出門就哭！11歲巴哥犬罹患焦慮症　家人出妙招安..

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更..

「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿..

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫..

孫盛希罕見變「性感壞姊姊」　ØZI看了狂飛吻眨眼撩..

崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說..

佛茲認為去魔術像重生　有傷病卻從未失去信心

想和看護共浴　四肢無力男病患竟「強抱襲胸」

中華電信嗆完「別惹我」　遠傳、台灣大推311、29..

不給錢就發緊急命令！共和黨鬧分裂…議員批川普：壞榜..

超過一甲子！台南在地人激推小吃　必嘗火城麵、九母魚..

救救勞保火坑中的年輕人！　馬凱：應重新建立一套新制

翟天臨涉博士論文抄襲　大陸教育部：對學術不端堅持零..

寵物動物熱門新聞

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

汪小三情人節黏阿公　她閃瞎爆氣

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

門口出現「小狗寫的信」內容逼哭..

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵貴妃要洗澡　酥麻嬌聲呼喊奴才

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

8KG喵星人飛撲「媽跳台」2秒..

開手機見老皮貓探頭　爸上班萌暈

讀者迴響

熱門新聞

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

汪小三情人節黏阿公　她閃瞎爆氣

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

門口出現「小狗寫的信」內容逼哭..

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵貴妃要洗澡　酥麻嬌聲呼喊奴才

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

8KG喵星人飛撲「媽跳台」2秒..

開手機見老皮貓探頭　爸上班萌暈

他PO文懷念作客貓　釣出飼主親..

最新影片

更多

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼...爸：學我的？

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

上班囉！ 小幫手拉拉替馬麻拿包包

傲嬌喵：「看什麼看！」汪星人只能傻傻挨打

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面