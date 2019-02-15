小萌柴塞束口袋！眼神死陪爸爸逛寵物店　店員笑歪偷拍照

▲柴柴在束口袋「卡好卡滿」！（圖／東森寵物雲新豐門市提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

「柴柴：爸比～是還要逛多久啦！」新竹縣新豐鄉的《ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市》日前來了一位可愛的客人，只見嬌小的牠，被爸比塞進人用的束口袋裡面，用滿滿的無奈臉，陪爸爸一起逛寵物店。店員施佳音看到小柴「極度厭世」的神情，忍不住拿出手機偷拍，笑喊「超～可～愛～啊」。

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穿著羽絨外套的爸比，胸口掛著辛普森的袋子，裡頭則卡著幼犬柴柴。只見柴柴非常配合，不哭也不掙扎，露出一顆小萌頭，專心看著撿屎官幫自己挑選罐罐！店員施佳音笑說，「覺得很酷很可愛，竟然用我們人的收納包包裝！只記得牠就這樣掛在胸口，當時是結帳偷拍，然後牠還很小，然後其實很想睡覺XD」。

店員施佳音也向《ETtoday寵物雲》提到，「只要客人的狗狗貓貓太勾椎，我都會忍不住偷偷拍照！哈哈！」同時她也飼養一隻5歲黑貴賓「黑妞」，每天帶著牠一起上下班，一起在店裡招呼客人，給客人最溫暖的待遇。

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▲狗狗店員「黑妞」陪媽媽上班外，偶爾也會幫忙招呼小客人。

▲黑妞：歡迎來寵物店找我們玩喔～

《東森寵物雲商店－新豐門市》

電話：03-557-7673

地址：新竹縣新豐鄉新興路56號

營業時間：周一至周日11:00–22:00

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