金面太子託夢養黃鸚鵡「牠叫乖乖」　她醒來衝鳥店嚇出一身汗

▲神明指示要養金太陽鸚鵡「乖乖」，連名字也已經取好。（圖／網友黃千譁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

冥冥之中早已安排！新北市三重區無極太和殿有隻奇妙的金太陽鸚鵡「乖乖」，特別有靈氣的牠，總是能感應到「一些怪事」，進而發出刺耳尖叫聲，宛如會預知一般！牠的主人、也是宮廟主持的「阿金」，回想當初會養到牠深感不可置信，因為一切要由「這個夢」說起，一連串的緣分相當巧妙。

45歲的阿金擁有靈通體質，接到家中供奉的「金面太子」指示，要養一隻會說話的小鳥。心想「鸚鵡很貴耶，要幾千塊」，原打算飼養價格親民的九官鳥，沒想到當晚立即做了夢，夢到一顆巨大蛋蛋，孵出一隻金黃色的鳥寶寶，這時耳邊傳來「牠叫乖乖」，隔天醒來立刻與一起住的表妹討論，輾轉找到朋友認識的鳥店，準備找尋夢中的金黃色鳥寶寶。

▲飼養快3年的乖乖喜歡吃新鮮的蔬果，平常不講人話，只愛學狗汪汪叫。



阿金與表妹阿樺走進鳥店，看到眾多五顏六色的美麗鸚鵡！阿金四處看看，鎖定一隻站在架子上的全身亮黃、帶點橘色綠邊的金太陽鸚鵡，當下直覺「就是牠了！」。結完帳準備開車返家，鳥店老闆娘跑來車窗旁，彎腰跟金太陽叮嚀「乖乖再見！要聽主人的話唷」，2人聽完當場嚇了一大跳，得知原來鳥兒一出生，老闆娘自動將牠取為「乖乖」，非常神奇。

來到新家的金太陽「乖乖」，個性親人又有點傲嬌，會管教家中的3隻狗狗，還會站在架子上撥水果給牠們吃，牠不太學人說話，只愛學小狗「汪汪叫」，被主人阿金笑稱「是家裡第4條狗」！阿金說，「牠蠻有個性的，不開心就會毛豎起來，心情好就給你摸、給你親親。」同時也提到，阿金的靈敏程度比狗還要厲害。

▲乖乖是家裡的「第四隻狗」！



阿金表示，常常有信徒預約問事，如果問得事情「比較嚴重」的人，要來的前幾天，乖乖就會大聲尖叫，用極高的分貝讓一樓的人都聽得見，如果是問感情、比較微小的事情，乖乖就不會有任何反應。若是信徒有嚴重的事情，卻有所隱瞞，摸乖乖則會被咬。至於神明為何指示要養乖乖？阿金與表妹仍在摸索揣測，目前就先訓練乖乖咬籤筒，測試牠準不準。

本身非常熱愛小動物的阿金，家中的狗狗有些是領養而來，其中一隻最聰明的汪星人「娜娜」非常愛聽經文，知道媽媽要唸經，會自動走到書房，等到經文快唸完，再伸伸懶腰，走出去外面睡覺。聰穎的乖乖則是站在站台上，安靜聽完1小時多的經，不吵也不鬧。

▲阿金飼養的另隻汪星人「娜娜」，平常喜歡聽經文外，還很愛趴地板看虎爺。



▲黑貴賓「饅頭」遭人棄養，所幸被阿金接手飼養。可愛的牠個性笨笨的，常常被鸚鵡「乖乖」欺負。



▲狗狗中最聰明的「娜娜」，只有牠管得動「乖乖」。



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