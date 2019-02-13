汪心急想吃「炙燒牛骨頭」　被燙「抖一下」氣得罵阿嬤

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貪吃的汪星人有時也會「碰釘子」！黃金獵犬「歐妮」看見阿嬤正用噴槍烘烤牛大骨，等不及想「大快朵頤」在一旁不停吼叫，食物還沒放涼就搶著要吃，結果燙到嘴巴還抖一下，讓主人忍不住大笑。

歐妮聞到牛油的香氣就想討東西吃，還不耐煩地對準備食物的阿嬤狂吠，看到放在一旁烤好的牛大骨，牠用兩手交替摸著食物，想確定是否可以享用，下一秒就把嘴巴湊上，卻被燙得縮在一旁，不停抱怨「這麼燙我怎麼吃嘛！」。

▲歐妮想吃牛大骨又怕燙到，所以先摸一下。（圖／臉書粉專「女漢子歐妮」授權提供，下同）

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馬麻表示，平時歐妮吃完肉常把骨頭丟在一旁，因此阿嬤有空時會再烘烤骨頭，牛骨硬度高，不會被狗狗啃碎後誤食，只要把香氣逼人的牛油烘烤出來，歐妮就能獲得營養滿分的「點心」。網友說，「黃金獵犬都是一個樣，吃不到就一直叫！」、「想害本宮ㄚ～」。

▲歐妮去山上玩，開心特寫一張。

飼主另外分享了一則歐妮的壞脾氣實錄，「某次去山上，路過平時會帶牠去游泳的地方，牠突然開始叫，知道沒有要去游泳後叫得更大聲。」可見歐妮對「吃的」和「玩的」都很執著，甚至牠都大概知道游泳的地方在哪。網友還留言，「歐妮說游泳是例行公事怎麼能不去呢？」、「馬麻壞壞」。

▲歐妮知道「游泳無望」，沮喪地趴著。

▲歐妮平時喜歡游泳。

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