2主人接連身亡！悲慘米克斯溺水＋走失　捱過坎坷狗生幸福了

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寵物小組／綜合報導

新北市永和一隻米克斯「吐司」由一對夫妻領養，原本以為找到永遠的歸屬，2位家人接連發生事故身亡，怕人的牠被送回先前曾待過的中途之家「浪浪別哭」。歷經半年的心靈修復，吐司捱過坎坷的狗生，臉上帶著笑容與其他中途狗狗一起玩耍、奔跑，由浪浪別哭的創辦人正式領養，成為固定的家庭成員之一。

▲米克斯吐司到新家，男女飼主卻接連身亡。（圖／翻攝自臉書專頁「浪浪別哭」）



浪浪別哭2年前將吐司送養，由一位加拿大籍英文老師Ryan和妻子共同飼養，名字更改成Lulu。沒想到2017年一場意外，牠與12歲的臘腸狗姐姐Spongy在爸媽的帶領下，到宜蘭南澳神秘沙灘戲水，一家四口乘坐的小船被浪打翻，媽媽不幸溺斃，身穿救生衣的吐司和Spongy也被沖走，歷經2天在街上流浪，吐司才回到爸爸身邊，痛失2名家人。

男飼主Ryan在2018年8月被人分屍棄置永和區中正橋旁河堤，留下吐司獨自在家門口徘徊且鼻子受傷。吐司隨後上警車被帶到中正橋派出所，但人來人往加上牠本身內向膽小，受到驚嚇掙脫牽繩逃跑便失去蹤影，歷經8小時，浪浪別哭才收到好消息，得知狗狗找到了！

▲吐司2次走失後被找回，鼻子受傷。



「原以為看盡人生百態的吐司，會在心裡留下難以抹滅的創傷，好在這個孩子特別傻，回到浪浪別哭近半年，已經在牠身上感受不到任何的創傷。」浪浪別哭表示，吐司現在身邊有許多中途的貓狗陪玩，再也不會感到孤單，牠也很快就找回單純的笑容，完全看不出曾經有過悲慘的經歷。

浪浪別哭表示，吐司在人多的時候容易焦慮，會衝著人吠叫，待在家牠會比較安心，所以沒辦法常帶去店裡讓大家看到，但視吃如命牠常常躲在家偷吃零食、偷嗑瓜子，「往後的日子，牠會跟著我們一起度過，從此將不再害怕。」

