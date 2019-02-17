比特犬遭綁欄杆放火40%燒傷　忍痛站起來努力5天仍離世

▲Tommie全身疼痛，仍然很努力想活下來。（圖／翻攝自Richmond Animal Care and Control）



寵物小組／綜合報導

美國維吉尼亞州比特犬Tommie被綁在公園欄杆放火焚燒，造成全身40%燒傷，事情曝光後網友相當憤怒，也發起募資援助狗狗的醫療費，然而Tommie努力撐了5天仍離世。這個結果令人難過，不過救援團體Richmond Animal Care and Control(RACC)表示，「Tommie不再痛苦，牠解脫了。」

Tommie10日被人綁在公園欄杆上甚至點火焚燒，雖然馬上消防員發現澆水滅火，但送醫後身上還是有40%燒傷，全身的皮膚變得斑駁，稍微觸碰就疼痛不已。目擊者說，有看到一名穿著很多層褲子的男子匆匆逃走，但目前仍找不到兇手。

獸醫院Virginia Veterinary Centers不捨Tommie的情況，很細心地照顧，而Tommie原本只能躺著，但第四天很努力地想站起來，雖然每走一步都是疼痛，但是堅強的意志力令醫療人員都很感動。

▲Tommie努力站起來走了幾步。（圖／翻攝自Richmond Animal Care and Control）



許多網友幫Tommie加油，沒想到隔天卻等到難過的消息，Tommie還是離開了。Virginia Veterinary Centers表示，Tommie剛換完藥就停止呼吸了，也是那一刻起緊繃的身體放鬆了，「Tommie離開的時候身邊都是很愛牠的人，而牠終於不痛了。」雖然醫療捐款沒能幫Tommie好起來，但醫院決定將款項捐給需要的團體，幫助其他毛孩，他們也會幫Tommie辦追思會，歡迎關心的網友來送行。