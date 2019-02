半夜怪聲！她見「柯基偷騎小馬」笑瘋　網：怎上去的XD

▲柯基和小馬兜風去~(圖/翻攝自Twitter@KatyAndNews)

寵物小組/綜合報導

狗狗也想養寵物嗎?美國主播Katy Andersen某天夜晚聽見庭院傳來吵雜的聲響,於是決定走出去、探個究竟,沒想到竟然看見隔壁鄰居的柯基在草地上迎風馳騁,而且胯下騎的還是自家飼養的小馬,奇異畫面讓她當場爆出魔性大笑,並分享到推特上。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

影片中,柯基一臉泰然自若地看著鏡頭,牠的「坐騎」也接著轉過來,2個好朋友瀟灑地瞥了鏡頭一眼,就頭也不回地離去。只見小馬咚咚咚踏著小碎步、搖擺屁屁往前跑走,狗狗則安穩駕馭,看起來就像是個技術精湛的「馬術師」,一起消失在黑暗中。

這則「柯基騎馬」的影片在Twitter上瘋傳,被轉貼到臉書專頁「全世界的八卦我全包了」後,也累積17萬次觀看,並引起熱烈討論,網友們紛紛留言,「短腿之間的友誼~」、「請告訴我,牠怎麼上去的?」、「小短腿騎小短腿」、「太ㄎㄧㄤ了啦XD」、「等一下會不會直接騎走?」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

WATCH: A woman was shocked to discover her neighbor's Corgi was sneaking onto her property at night and... riding her pony? https://t.co/dQfpNAiRLG pic.twitter.com/Da9gnWsJvB