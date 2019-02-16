半夜怪聲！她見「柯基偷騎小馬」笑瘋　網：怎上去的XD

▲柯基和小馬兜風去～（圖／翻攝自Twitter@KatyAndNews）

寵物小組／綜合報導

狗狗也想養寵物嗎？美國主播Katy Andersen某天夜晚聽見庭院傳來吵雜的聲響，於是決定走出去、探個究竟，沒想到竟然看見隔壁鄰居的柯基在草地上迎風馳騁，而且胯下騎的還是自家飼養的小馬，奇異畫面讓她當場爆出魔性大笑，並分享到推特上。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，柯基一臉泰然自若地看著鏡頭，牠的「坐騎」也接著轉過來，2個好朋友瀟灑地瞥了鏡頭一眼，就頭也不回地離去。只見小馬咚咚咚踏著小碎步、搖擺屁屁往前跑走，狗狗則安穩駕馭，看起來就像是個技術精湛的「馬術師」，一起消失在黑暗中。

這則「柯基騎馬」的影片在Twitter上瘋傳，被轉貼到臉書專頁「全世界的八卦我全包了」後，也累積17萬次觀看，並引起熱烈討論，網友們紛紛留言，「短腿之間的友誼～」、「請告訴我，牠怎麼上去的？」、「小短腿騎小短腿」、「太ㄎㄧㄤ了啦XD」、「等一下會不會直接騎走？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

WATCH: A woman was shocked to discover her neighbor's Corgi was sneaking onto her property at night and... riding her pony? https://t.co/dQfpNAiRLG pic.twitter.com/Da9gnWsJvB — Katy Andersen (@KatyAndNews) February 7, 2018

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