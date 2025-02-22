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柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化　奴才笑：牠被揍過有陰影

記者李依融／綜合報導

全家便利商店門口最近「有貓貓」，飼主翁嘉慧帶著柴犬「賴打」經過，原本都是毫不猶豫就走進門的賴打突然「剎車」，超謹慎地盯著門上的「白底虎斑貓」，發現一靠近貓咪就會消失，牠更加疑惑了。

柴犬賴打。（圖／飼主翁嘉慧提供）

▲賴打是一隻笑口常開的柴柴。（圖／飼主翁嘉慧提供）

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柴犬賴打。（圖／飼主翁嘉慧提供）

▲飼主經常帶賴打出去玩。（圖／飼主翁嘉慧提供）

8歲的賴打經常陪主人去超商買咖啡，平常只要門打開就會自然地走進去，然而全家超商在門口貼上「待領養貓咪」的門貼，栩栩如生的模樣讓賴打怕怕的。翁嘉慧解釋，賴打以前去聞浪貓，被浪貓揍過，從那次之後只要在路上遇到貓咪，都只敢遠遠看，「最近經過全家發現有貓咪，牠都會不敢進去。」

柴犬賴打。（圖／飼主翁嘉慧提供）

▲賴打咬玩具拋媚眼。（圖／飼主翁嘉慧提供）

柴犬賴打。（圖／飼主翁嘉慧提供）

▲賴打曾經被貓咪揍，所以看到貓咪都會特別謹慎。（圖／飼主翁嘉慧提供）

網友看到賴打的反應，紛紛覺得逗趣，「柴：竟然讓路了，肯定有詐！」、「看幾次都被可愛到」、「前方有敵軍埋伏啊！」、「看來不是『招柴貓』」。

全家便利商店為了慶祝2月22日日本的「貓之日」，與公益團體合作，讓需要找家的貓咪出現在門上，期盼能「浪愛回家」。此外7-ELEVEN也歡慶「貓之日」，推出可愛的「貓咪糖片土司」、「貓尾巴造型焦糖生乳捲」，擄獲許多貓奴的心。

▲▼7-11「貓之日」相關優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN為了慶祝貓之日，也推出可愛的造型吐司和生乳捲。（圖／業者提供）

關鍵字： 柴犬貓咪全家便利店貓之日趣聞

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