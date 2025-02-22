花蓮犬貓3合1絕育起跑！浪浪也納入　貓咪未植晶片明年開罰

▲▼花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫自即日起至6月30日或經費用完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年上半年度幸福犬貓三合一絕育計畫（寵物登記、絕育、狂犬病預防注射）活動開始。自即日起至6月30日或經費用完為止。

設籍花蓮縣符合條件的飼主，請儘速洽詢本縣合作動物醫院（花蓮市高橋動物醫院、吉安鄉永安動物醫院、玉里鎮玉里動物醫院及和平動物診所）預約或向當地鄉鎮公所申請，名額有限請儘速報名，以免向隅。對於愛心民眾熱心將無主動物（犬貓）帶去絕育者，今年也持續開放適用。花蓮縣政府廣邀各界為優化社會環境及動物源頭減量一同合作努力。

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花蓮縣長徐榛蔚表示，守護毛孩健康，提升幸福生活，是每一位民眾應盡也是樂於做的一件事，尤其在現今進步社會，毛孩在家中地位已躍升成為「伴侶」。為了守護這位寶貝成員，縣府每年均規劃涵蓋絕育手術、晶片植入和狂犬病疫苗接種的犬貓三合一活動，旨在提供全方位的照顧，確保每個毛寶貝都能享受最佳的生活品質。此外，為了加強源頭減量，延續去年的試辦規劃，今年維持納入流浪犬貓也可參加三合一活動，歡迎各界齊心合作，共創花蓮優質生活環境。

農業處長陳淑雯指出，據農業部寵物登記管理資訊網資料顯示，110年開始，國內貓隻新登記數量已超過犬隻新登記數；112年貓隻新登記數更已超過13萬。為配合中央管理政策，目前國內已依動物保護法公告，自今年1月1日起將「貓」納入應辦理登記之寵物，以落實飼主責任，並給予1年緩衝期，自115年1月1日起若飼主未依規定為「貓」辦理寵登並植入晶片者，則依違反動物保護法規定，可處以新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮說明，犬貓三合一工作花蓮縣113年共計執行2,847隻，而累計近十年（104-113年）已絕育約2萬4,045隻犬貓；參考農業部公布推估113年花蓮縣遊蕩犬數量約5,975隻，雖較前一次統計減少約50%，但為持續控制源頭數量，降低人犬衝突，縣府仍將持續進行高強度絕育工作，今年持續規劃納入無主動物免費絕育，也呼籲各界伙伴共同合作。

周黃得榮補充，18歲以上欲參加本次活動之鄉親（申請人），需設籍花蓮縣，也須與犬（貓）登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗；針對活動免費部分僅限「犬貓絕育手術（犬貓體重15公斤〔含〕以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，倘有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。如有任何疑問歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所（03-8227431）或縣內合作動物醫院。

花蓮縣政府呼籲，為減少戶外流浪動物數量，希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，讓公私協力合作，共同營造幸福花蓮、友善環境、尊重生命的環境。