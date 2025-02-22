ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

花蓮犬貓3合1絕育起跑！浪浪也納入　貓咪未植晶片明年開罰

▲▼花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫自即日起至6月30日或經費用完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫自即日起至6月30日或經費用完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣今年上半年度幸福犬貓三合一絕育計畫（寵物登記、絕育、狂犬病預防注射）活動開始。自即日起至6月30日或經費用完為止。

設籍花蓮縣符合條件的飼主，請儘速洽詢本縣合作動物醫院（花蓮市高橋動物醫院、吉安鄉永安動物醫院、玉里鎮玉里動物醫院及和平動物診所）預約或向當地鄉鎮公所申請，名額有限請儘速報名，以免向隅。對於愛心民眾熱心將無主動物（犬貓）帶去絕育者，今年也持續開放適用。花蓮縣政府廣邀各界為優化社會環境及動物源頭減量一同合作努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣長徐榛蔚表示，守護毛孩健康，提升幸福生活，是每一位民眾應盡也是樂於做的一件事，尤其在現今進步社會，毛孩在家中地位已躍升成為「伴侶」。為了守護這位寶貝成員，縣府每年均規劃涵蓋絕育手術、晶片植入和狂犬病疫苗接種的犬貓三合一活動，旨在提供全方位的照顧，確保每個毛寶貝都能享受最佳的生活品質。此外，為了加強源頭減量，延續去年的試辦規劃，今年維持納入流浪犬貓也可參加三合一活動，歡迎各界齊心合作，共創花蓮優質生活環境。

農業處長陳淑雯指出，據農業部寵物登記管理資訊網資料顯示，110年開始，國內貓隻新登記數量已超過犬隻新登記數；112年貓隻新登記數更已超過13萬。為配合中央管理政策，目前國內已依動物保護法公告，自今年1月1日起將「貓」納入應辦理登記之寵物，以落實飼主責任，並給予1年緩衝期，自115年1月1日起若飼主未依規定為「貓」辦理寵登並植入晶片者，則依違反動物保護法規定，可處以新台幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

▲▼花蓮縣幸福犬貓三合一絕育計畫自即日起至6月30日或經費用完為止。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣動植物防疫所（動防所）長周黃得榮說明，犬貓三合一工作花蓮縣113年共計執行2,847隻，而累計近十年（104-113年）已絕育約2萬4,045隻犬貓；參考農業部公布推估113年花蓮縣遊蕩犬數量約5,975隻，雖較前一次統計減少約50%，但為持續控制源頭數量，降低人犬衝突，縣府仍將持續進行高強度絕育工作，今年持續規劃納入無主動物免費絕育，也呼籲各界伙伴共同合作。

周黃得榮補充，18歲以上欲參加本次活動之鄉親（申請人），需設籍花蓮縣，也須與犬（貓）登記之飼主資料相符，尚未辦理寵物登記及注射狂犬病疫苗者，參與本活動將一併完成植入晶片及注射狂犬病疫苗；針對活動免費部分僅限「犬貓絕育手術（犬貓體重15公斤〔含〕以下，不得向飼主加收麻醉費用）」、「狂犬病疫苗注射」及「寵物登記晶片植入」，倘有其他衍生費用，飼主得視需要自行決定。如有任何疑問歡迎電洽花蓮縣動植物防疫所（03-8227431）或縣內合作動物醫院。

花蓮縣政府呼籲，為減少戶外流浪動物數量，希望愛護動物的朋友共同維護環境清潔衛生，不餵食野外犬貓，讓公私協力合作，共同營造幸福花蓮、友善環境、尊重生命的環境。

關鍵字： 犬貓三合一絕育浪浪納入貓咪晶片開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曹雅雯遭狂粉跟蹤 直接動手搶行李！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

她滿屋找狗焦急喊名　「澳洲牧羊貓」邊啃零食邊欣賞這一切

宋爺爺見到福寶了！　睽違10個月寫下「我又找到快樂」

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化　奴才笑：牠被揍過有陰影

賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

失蹤5個月狗狗被送到收容所　「見她立刻飛撲」女驚嚇：是我的狗

阿金奶汪「啃椅子扶手」求關注　賣萌求媽：別工作來陪我

吃完「整塊好市多蛋糕」累趴沙發上　貪心負鼠爆紅！網共鳴：我懂

毛孩最後的溫柔…　看懂「6大臨終跡象」珍惜最後時光

紅貴賓搭「掃地機器人」趴趴走　還會自己「上下車」

花蓮犬貓3合1絕育起跑！浪浪也納入　貓咪未植晶片明年開罰

飢餓拉拉「禮貌拍肩」催放飯　離晚餐時間還有1分鐘！

紅貴賓搭「掃地機器人」趴趴走　還會自己「上下車」

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化　奴才笑：牠被揍過有陰影

阿金奶汪「啃椅子扶手」求關注　賣萌求媽：別工作來陪我

米克斯汪躺沙發聽姐說「借過」　立刻委屈鑽爸懷裡討拍

10歲吉娃娃腳蜷縮會抖　透過再生醫療「調皮跳沙發」

6隻貓貓過情人節　鏟屎官手做「肉泥花束」給足儀式感

孤單歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「請幫幫我」溫暖結局曝

美歐不同調！俄烏戰爭3週年　各提聯合國決議草案

快訊／中華隊今晚對南非打線微調！蔣少宏蹲捕　林子偉扛二棒

廣州暨南大學被剔除認可名單　教育部：已就讀學生學歷仍承認

F級AV女神慘遭意外破相！「臉爆血縫13針」傷勢曝光　悲認：很沮喪

跟車太緊！自小客「平交道內臨停」自強號急煞　女駕駛險釀大禍

陳美鳳摔傷修復秘訣「被推出去曬太陽」　談保養從來沒有停止過

富士康越南擴大產能！2025年招4萬人 推動「10個大型投資計畫」

郭品超小19歲女友發聲！　「的確早已分手很多年」證實情斷

台灣燈會確定不延長！卡比獸3大IP明閉展後撤除　桃市府曝原因

林岱樺交保後現身畫面曝！　3度跳針「避答脫黨參選市長」

寵物動物熱門新聞

她滿屋找狗　「澳洲牧羊貓」默默欣賞

宋爺爺睽違10個月見到福寶了！

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

失蹤狗狗被送到收容所　意外與主人重逢

奶汪肚子餓　啃扶手賣萌求關注

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

貴賓搭掃地機器人　懂自己上下車

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

流浪小橘消失！幸福貓公告曝現狀

新園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

讀者迴響

熱門新聞

她滿屋找狗　「澳洲牧羊貓」默默欣賞

宋爺爺睽違10個月見到福寶了！

柴柴經過全家見「顧門貓咪」石化

賓士貓搭火車冒險27公里　獲終身免費搭車

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

失蹤狗狗被送到收容所　意外與主人重逢

奶汪肚子餓　啃扶手賣萌求關注

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

貴賓搭掃地機器人　懂自己上下車

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

流浪小橘消失！幸福貓公告曝現狀

新園設猛禽棲架拍到紅隼　友善環境鏈邁出第一步

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面