為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

▲貓咪窩在主人身上呼嚕大睡，不只是因為溫暖，更是出於本能的信任與依賴。當主子選擇你當「貓床」，代表你是牠最安心的歸屬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

貓咪有時喜歡躲在隱密的小角落或高處獨自小睡，不過大多數的貓還是會跑到主人的腿上、胸口，甚至是頭上睡覺！這不只是因為牠們想跟最愛的「奴才」培養感情，更是與天生的本能有關。例如，小貓從小就會依偎在媽媽和手足身旁，而成貓在野外生活時，也會透過這種方式互動。那麼，貓咪到底為什麼會選擇睡在你身上呢？國外網站《Treehugger》特別整理了幾項主要原因，一起來看看吧！

1、標記領域：讓你成為「自己人」

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貓咪的身體上分布著許多費洛蒙腺體，會釋放獨特的氣味來標記領地。當牠們在你身上睡覺，其實是在用氣味將你納入「自己人」的範圍。野外的貓科動物也會透過氣味來區分同伴與外來者，所以當你的貓咪選擇在你身上休息，這代表牠視你為安全的存在。即使是獨立性強的貓，也可能會用蹭蹭或用頭頂頂你的方式來完成這種氣味標記的儀式。

2、取暖：你的體溫就是最舒適的被窩

你可能常看到貓咪窩在陽光灑落的床上，甚至不惜推倒擋住陽光的物品，只為了找到最佳的「曬太陽角度」。這是因為溫暖的環境能幫助貓咪放鬆並進入深層睡眠，而人的身體正是家中最溫暖的「熱源」之一！此外，保持體溫恆定對貓的健康很重要，因此牠們會本能地尋找溫暖的地方來休息，暖呼呼的貓奴人體就是最佳選擇。

3、安全感：和你在一起最安心

在野外，睡覺是動物最脆弱的時刻，因此貓咪本能地會選擇安全的地方入睡。當你的貓睡在你身上或靠近你時，表示牠完全信任你，覺得你可以保護牠，讓牠在熟睡時不會遭遇危險。有些貓咪喜歡背對主人睡，這可能讓你覺得牠不在乎你，但其實這正是一種極大的信任——因為背部是貓最脆弱的地方，當牠放心地將背朝向你，代表牠相信你不會傷害牠。此外，這種行為也可以追溯到幼年時期，小貓在成長過程中，通常會與手足和母貓依偎在一起，彼此取暖並增進情感；如果家中沒有其他貓咪，那麼主人自然就成為牠們依靠的對象。

4、增進感情：睡在你身上是一種親密互動

研究顯示，貓咪會透過氣味標記來建立與主人的情感連結。當牠在你身上睡覺，等於是在你身上留下專屬於牠的氣味，提醒自己「我們是同一個群體的」。此外，靠近人類還能讓貓咪聽到你的心跳聲或規律的呼吸聲，這與牠們幼年時窩在母貓身旁的感覺類似，能帶來極大的安全感。雖然貓咪的作息通常在夜間與清晨較為活躍，但有些貓會特別調整自己的生活習慣，以便與主人相處更多時間。可見，貓咪並不像表面上那麼「高冷」，牠們其實非常在乎你！

5、表達愛意：睡在你身旁是一種「撒嬌」方式

長期以來，貓咪被認為是獨立、不需要陪伴的動物，但事實並非如此。研究發現，貓咪在野外其實也會形成母系社會，並透過互相梳理、身體接觸（如彼此摩擦身體）以及一起睡覺來增進感情。因此，當貓咪選擇窩在你身旁或身上睡覺，其實就是一種表達愛意的方式，象徵著牠對你的信賴與依賴。

為什麼貓咪會選擇睡在身體的不同部位？

1、頭部

有些人認為貓咪喜歡靠近人的頭部是因為那裡最容易散發熱量，但其實人的頭部與身體其他部位的熱量散發差異不大。真正的原因可能是頭部在睡眠時相對較少移動，讓貓咪感覺更安全。此外，貓咪也習慣用目光與人類或其他貓咪交流，因此靠近主人的眼睛可能會讓牠們感到安心。

2、胸口

小貓在成長過程中，經常依偎在同伴身旁入睡，因此有專家推測，當貓咪睡在你的胸口時，是因為心跳聲與規律的呼吸能帶來熟悉的安撫效果，讓牠更容易入睡。再加上如果你的睡姿穩定，對貓咪來說，胸口無疑是個溫暖又舒服的「床鋪」。

3、腿上

大多數貓咪跳到主人腿上睡覺時，都希望得到更多關愛與撫摸。雖然目前沒有研究能夠證實這點，但許多飼主都曾因為不忍心打擾熟睡的貓，而長時間維持同一個姿勢不敢動！這樣的行為不僅讓貓咪感到安全，也能進一步加深你們之間的感情。

貓咪跟人一起睡時有需要注意的地方嗎？

如果你是淺眠的人，貓咪可能會影響你的睡眠品質，讓你難以進入深層睡眠。此外，貓咪的腳掌可能會帶著貓砂進入床鋪，因此也需要考量衛生問題。對於有過敏體質或呼吸道問題的人來說，睡覺時吸入貓毛可能會引起不適。另外，如果家中有5歲以下的幼童，則不建議讓貓與孩子同睡，因為小孩的動作可能會驚嚇到貓咪，導致牠以抓咬的方式反擊。

貓咪喜歡睡在你身上的原因其實與本能息息相關，無論是為了標記氣味、尋找溫暖、尋求安全感，還是增進與你的感情，這都是牠愛你的表現！雖然有時候可能會影響你的睡眠或造成小小的不便，但這樣的親密時光無疑是你們關係中最甜蜜的時刻之一。下次當你的貓跳上來窩著時，就好好享受這份專屬於你的「貓咪恩寵」吧！