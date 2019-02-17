員林收容所甩貓勒脖　她面臨心痛抉擇：放不下送養的機會

▲動保員粗魯抓貓讓網友看了很氣憤。（圖／翻攝自貓咪也瘋狂俱樂部／廖姓網友）



寵物小組／綜合報導

彰化員林動物收容所將浪貓移出隔離籠打針，卻用鐵桿伸進籠裡硬戳壓制，甚至有甩扯的動作，粗魯的行為令許多網友不忍。台灣動物緊急救援小組接獲投訴，痛批知法犯法，然而拍攝影片的黃小姐說明，抓貓的方式的確殘暴，但當時為了接19隻貓咪去醫療，獸醫的手也被抓得血流不止。

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影片中，員林收容所的工作人員用鐵桿壓制貓咪，甚至有甩動、壓制並踩住尾巴及身體的動作，整個過程令人不忍觀看。台灣動物緊急救援小組貓咪行為專家倪娟娟看完影片後指出，浪貓入所後因環境改變本來就會更加緊迫、驚嚇，擔心受到這樣的對待身心受創，會無法相信人類，「這是知法犯法，不把生命當生命對待。」

2分多鐘的影片在網路上引起熱烈討論，網友也撻伐如此粗魯的抓貓方式，不過拍攝影片的黃小姐（非影片原PO）說明，其實當時有各種原因，抓貓的情況她在現場看了也不忍，只是時間緊迫先把貓咪帶出來醫療要緊，而影片曝光並非本意，畢竟動保員是平時照顧貓咪的人，「可以指責、可以教育，但希望不要謾罵。」

▲當天總共帶出12隻幼貓。（圖／黃小姐提供）



黃小姐向《ETtoday新聞雲》說明，這部影片是在2018年11月3日拍攝的，當時員林收容所發現12隻幼貓和7隻成貓，她受屏東陳姓愛媽所託協助將這19隻貓咪領出來，由陳姓愛媽照護、送養，「因為貓咪數量比較多，員收避開民眾認養時間，特別開放我過去辦理文件手續。」

黃小姐原本計畫11月3日辦理手續，5日委託寵物司機再貓咪到屏東，但司機時間臨時改變，所以要在3日辦手續同時將貓咪接出。她說，當天只有洪姓獸醫值班，另一名女獸醫還利用休假時間回所內照顧病犬，另外一位就是影片中穿橘衣服的大哥，而收容所的貓狗都需要打晶片和疫苗才能領養，而短時間內要讓7隻成貓打針並非容易的事。

▲幼貓因為年紀太小暫緩打預防針，但成貓一定要打了才能認養。（圖／黃小姐提供）



黃小姐當天原本要親自幫忙貓咪移籠，但被影片中的大哥阻止，「接著他們開始用捕犬桿控制貓咪出籠、打疫苗，我有阻止他們用這樣的方式，但是無效。」當時洪姓獸醫執針，右手小指已經血流不止暫停，另一位醫師考量到人貓都承受很大的傷害，建議終止領出手續，但是愛媽和司機溝通後考量到車程與醫療的急迫性，還是繼續為另外4隻貓施打疫苗。

▲7隻成貓的領養紀錄卡。（圖／黃小姐提供，保護個資已馬賽克處理）



黃小姐坦言，當下看到貓咪被這樣粗暴對待，既心痛又難過，「但是我能怎麼辦？不讓他們繼續，我就必須放棄領養牠們出來醫療、送養的機會，我真的不知道怎麼選擇？」

▲寵物司機將12隻貓咪從員林載到屏東，交由陳姓愛媽照顧。（圖／黃小姐提供）



最後19隻貓咪都被接出，順利送到屏東陳姓愛媽家中醫療、結紮、送養，而12隻幼貓因為年紀太小，在上級主管的同意下以緊急救援先帶出醫療，後續由愛媽帶去打疫苗後再回報員林收容所。

黃小姐表示，她在私人群組裡分享這段影片，和其他愛媽討論該怎麼幫忙員林收容所改進，也想求助政府由上而下改變收容所的環境和收容方式，但是遲遲未果。黃小姐提到，當時沒有公開影片是擔心自己力量薄弱，加上影片只是片段，很難說明前因後過，也擔心民眾不斷客訴增加動保員壓力，在照顧動物上情緒也會較不佳，另外她也不希望影片中的人受到公審，轉而對她有不好的作為。

後續帶貓咪醫療、結紮、送養的陳姓愛媽也告訴《ETtoday新聞雲》，當下一次帶出19隻貓咪，「因為挑選帶誰都不公平。」3個多月來，12隻幼貓已經全部送養，成貓送養了3隻，還包括一隻被捕獸鋏夾傷三腳貓，剩下4隻貓咪還在等待領養，而影片中的黑貓也是其中一隻。

▲影片中的黑貓剛開始很怕人，現在已經會主動撒嬌。（圖／陳姓愛媽提供）



陳姓愛媽篩選領養人嚴謹，不放心寧可不要送養，因此現在照顧了60隻貓咪，她說影片中的黑貓剛到家時非常怕人，「可能因為剛被如此殘暴的抓法，但是牠不會出抓，只想要躲起來。」經過3個多月，這隻黑貓被養的黑亮，喜歡優雅地趴在地上，睜著一雙大眼睛看人，一看到陳姓愛媽還會主動磨蹭撒嬌。陳姓愛媽說，因為貓口眾多，這隻黑貓還沒有取名字，「除了牠還有另外3隻虎斑都是同時來的，只是成貓真的不好送養。」

陳姓愛媽歡迎有意願認養的貓奴與她聯繫，她的認養條件包括不關龍、不放養、不離不棄，每天至少一濕食，並要求主動定期回傳生活照、門窗需做防護措施等，嚴格把關就是希望每一隻貓孩子都能一掃過去的陰霾，得到一輩子的幸福。

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▼另外還有同一批的3隻虎斑貓待領養。（圖／陳姓愛媽提供）

