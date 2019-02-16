白頭海鵰覓食「屁股一大包」　拖3.6公斤雪球黏在冰湖上

▲白頭海鵰因為尾翼結凍，困在冰原上動彈不得。

寵物小組／綜合報導

美國密西根湖2月初溫度極低，水面大多結冰，白頭海鵰好不容易找到食物，吃完卻「黏在湖上」，原來牠的尾翼結了3.6公斤重的冰塊，幾乎和自己一樣重。附近住戶發現此現象急忙聯絡相關單位進行處理，才成功地救援白頭海鵰的性命。

▲3.6公斤重的冰塊使牠無法飛行。（圖／翻攝自YouTube／KenScottPhotography）

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密西根湖1隻白頭海鵰在湖面覓食後羽翼結冰，羽毛尾端變成3.6公斤的雪球，和身體差不多重，讓牠想飛也飛不起來，只能待在原地。附近住戶發現後趕緊聯絡鳥類保護組織「翅膀奇蹟(Wings of Wonder)」，請他們派員來處理該狀況。

組織在現場進行營救後，連忙將白頭海鵰帶回去照顧，讓牠沖溫水解凍，並處理凍傷傷口。志工吉姆曼利說，「因為極端氣候的緣故，冰形成太快，導致牠來不及飛走就被凍住了。」白頭海鵰經過照顧後，食慾和飛行能力復原，也已在民眾圍觀下野放。

▲白頭海鵰身體康復後野放。

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▲組織「翅膀奇蹟」進行野放畫面。

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