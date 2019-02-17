把魚便當交出來！肥臉浪貓「併桌逼視」　老闆抖：怕阿伯客訴

▲阿伯點便當被店裡坐檯喵盯上。（圖／有點毛毛的／網友Ada Chien提供）

寵物小組／綜合報導

吃個飯壓力好大！日前一名網友分享一張逗趣的照片，內容中一名阿伯到淡水的便當店用餐，隨手點了一個魚便當，沒想到卻被店裡的胖臉浪貓盯上，從頭到尾坐在對面的椅子「坐檯逼視」，嚴肅臉坐得直挺挺就像是在說，「快點把魚交出來！」逼得阿伯轉頭迴避眼前迫切的小眼神，畫面笑翻一票人。

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網友Ada Chien‎日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文以客人的口吻幽默寫道，「老闆～我要客訴！！他喵的一直看我吃飯壓力很大！」只見一名紫色上衣的男子坐在店裡，對面出現一隻坐檯貓，擠出肥嫩多汁的雙下巴，想要逼視放飯的意圖非常明顯。

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Ada Chien在留言處表示，這隻貓咪當初受傷，自己跑來住著不走，發現懷孕了還幫牠坐月子，後來就待在店裡，沒事就走去客人身邊坐檯，起初很怕會被客訴，沒想到卻漸漸吸引喜歡貓咪的客人前來光臨。她也給予引貓攻略，「來店裡建議點含魚的餐比較容易被坐檯施壓XD」

▲本喵就是在勒索客人怎樣？有本事抱緊啊！



照片分享出來之後，許多網友紛紛被貓咪真摯的表情給笑歪，「喵：不管你壓力大不大，記得待會坐檯費要一起結」、「這隻貓應該騙了不少，那個身材...」、「這隻應該是高階主管，油水不少」、「明明打給傳播妹，點檯備註寫：咪咪」，也有人敲碗，「在哪？我也要去被監視」、「請問這位坐檯費一小時多少？」。

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