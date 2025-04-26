迪化街蔘藥行「喵喵」蹭頭殺　巧遇「貓店長一條街」沿路融化

記者李依融／採訪報導

台北市迪化街蔘藥行貓咪店貓「喵喵」有圓圓的臉頰、短短的腿，超萌長相成為小網紅，吸引許多粉絲一睹真面目。Threads網友竹映特地到蔘藥行看貓咪，恰巧遇到老闆娘抱起喵喵跟大家打招呼，「牠真的！超可愛！直接融化～」。

▲喵喵被抱起後跟老闆娘狂撒嬌，粉絲們瞬間融化。（圖／Threads網友@drink0825__提供）



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竹映表示，因為最近滑手機一直被迪化街貓咪洗版，25日便決定來個「迪化街貓咪之旅」，想看看元信蔘藥行貓咪的真面目，一到店家前就看到幾個人佇足拍貓，「我終於！看到喵喵了！」。她表示，一開始喵喵在櫃子裡睡覺，被老闆娘爆料「牠已經從早上睡到下午了！」，後來老闆娘叫醒喵喵活動筋骨，也來個寵愛抱抱，「牠被抱起來之後，大家狂拍！牠真的是超級明星。」喵喵肉嘟嘟的臉頰、短短的腿與肥肥的身體，實在讓人毫無抵抗能力。

▲喵喵的肉臉頰跟小短腿迷倒許多粉絲。（圖／Threads網友@drink0825__提供）

竹映在現場也發現，大部分的粉絲都很有禮貌，有些人看到貓咪在睡覺，拍幾張照就離開了，有些人則是默默站在那裡欣賞喵喵睡覺，「大家沒有打擾，也不會刻意吵醒牠，就讓牠安安靜靜地睡覺」。後來在老闆娘的喚醒下，喵喵起床便開始走來走去，竹映也說，「我們有先問老闆娘能不能摸摸牠，牠們好像有點習慣大家來看牠們了。」

▲大家去找喵喵務必保持禮貌和尊重喔！（圖／Threads網友@drink0825__提供）



竹映之前就曾在霞海城隍廟周邊看過固定出沒的貓貓，散散步常常能遇到驚喜，在去元信蔘藥行找喵喵的路上，她先經過合信蔘藥行，也看到店貓「可樂」跟Money，忍不住停下來拍照，「可樂是橘貓，超級親人愛講話，我有看到牠後空翻，可惜沒有錄到！」，另外一隻Money很淡定很好摸，被她撸到閉起眼睛，一臉享受的樣子，「兩隻都好可愛！」。

▲合信蔘藥行的貓咪店長Money很愛摸摸。（影／Threads網友@drink0825__提供）



竹映跟老闆聊天的過程，才知道個性親人的可樂曾經被偷走，家人找了很久，竟然在一個「尋貓網站」上看到可樂的蹤影，原來是小偷養了可樂幾天後，可樂又不見了，最後流浪了20多天才回家。

▲親人愛說話的可樂曾經被偷走。（影／Threads網友@drink0825__提供）



愛貓的竹映跟喵喵說掰掰之後繼續往前走，又在不遠的大蒜店遇到店家養的黑貓，這趟「尋貓之旅」讓她心滿意足。網友們看到竹映的分享，再次懾服於喵喵的魅力之下，也不禁羨慕「你拍到這幕太珍貴了，喵喵豬撒嬌」、「喔那個蹭頭撒嬌我真的沒辦法，殺傷力之高！」、「麻糬臉太可愛了吧！」。

▲蒜頭店的圓潤黑貓也超級可愛。（影／Threads網友@drink0825__提供）