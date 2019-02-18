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浪浪「耳朵長嘴」被嫌醜　主人霸氣收編：牠是百萬分之一的特別

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▲▼托德因為「第二張嘴」的關係，視力與聽覺都受到影響。（圖／翻攝自IG／@muttmisfits）

▲托德雖然長相奇特，但主人卻對牠惜命命。（圖／翻攝自IG／@muttmisfits）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國奧克拉荷馬州婦人賀南德斯（Heather Hernandez）的狗狗與眾不同，竟有兩個嘴巴！5歲的托德（Taod）原本是隻流浪狗，後來被動物收容所送到重症動物醫療中心安置，獸醫檢查時才發現，原以為的托德「左耳」竟長著幾顆牙齒，還會流口水，換而言之，牠少了一隻耳朵，卻有兩張嘴。

據美國福斯新聞報導，根據醫生診斷推測，「第二張嘴」的成因可能是托德在母胎中吸收了自己的手足，因為缺乏顎部，無法自由開合，只能分泌口水。

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▲▼托德因為「第二張嘴」的關係，視力與聽覺都受到影響。（圖／翻攝自IG／@muttmisfits）

▲「第二張嘴」無法開合，卻能分泌唾液。（圖／翻攝自IG／@muttmisfits）

▲▼托德因為「第二張嘴」的關係，視力與聽覺都受到影響。（圖／翻攝自Mutt Misfits Animal Rescue Society）

▲托德因為「第二張嘴」的關係，視力與聽覺都受到影響。（圖／翻攝自Mutt Misfits Animal Rescue Society）

由於這張嘴中的牙齒裂開，讓托德覺得不太舒服，於是醫生便為牠拔去爛牙，只保留連著頭骨的主要牙齒。主人賀南德斯表示「第二張嘴」讓托德的視力與聽覺多少受到影響，不過仍能照常生活，「當然不能排除耳朵口會有進一步問題，不過我們可以慢慢處理。」

雖然托德如此與眾不同，但一切都並未阻擋主人對托德的愛。同時也是醫療中心創辦人的賀南德斯表示，「雖然許多人都說托德是隻醜狗狗，但牠在我需要的時刻進入我的生活，給我無現快樂和幸福，對我來說，牠就是百萬分之一的特別。」

▼主人賀南德斯表示，托德在需要的時刻來到她的生命中，對她而言是最特別的狗。（圖／翻攝自Mutt Misfits Animal Rescue Society）

▲▼托德因為「第二張嘴」的關係，視力與聽覺都受到影響。（圖／翻攝自Mutt Misfits Animal Rescue Society）
 

關鍵字： TaodHeather Hernandez美國奧克拉荷馬州動物保護北美要聞

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