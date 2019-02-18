作業寫不完了！白喵堅持陪哥哥　窩身邊監督拍拍：快寫

▲喵：等哥哥寫完就可以好好玩了！（圖／翻攝自IG@cat2_sea，下同）
寵物小組／綜合報導
趕快寫完陪我玩啦！南韓這隻白色英短「Bory」是個超愛撒嬌的喵星人，幾乎每天都跟哥哥黏在一起的牠，這天看到小主人趴在地上趕作業，雖然很想要找哥哥陪玩，同時卻擔心他功課寫不完，於是扮演起書僮的角色，靜靜地窩在一旁等待與監督，希望小主人能夠趕快完成作業，才能好好地和牠玩耍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
南韓IG@cat2_sea經常分享關於Bory與哥哥的生活日常，身為「哥控」的Bory總是無時無刻黏在小主人身邊，頭碰頭的撒嬌方式是他們之間的通關密語，雖然哥哥自己也還是小朋友，但牠卻能把貓咪照顧得無微不至，讓Bory一秒鐘都離不開他，因此兄妹倆感情也非常好，IG上的照片經常把眾人閃瞎。
影片上傳至IG後，網友們紛紛被融化回覆，「被Bory融化了～～」、「真的好可愛啊」、「好有愛的畫面」、「兄妹根本就是口香糖」、「總是很可愛的Bory」、「在哥哥旁邊用功」、「幸福就是如此～」、「好療癒啊」、「趕快完成陪我玩！」、「小書僮」、「最萌陪讀」、「Bory真的像個真實的妹妹一樣，超級可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
▼更多精彩影音