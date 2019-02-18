「豹紋金元寶」好霸氣！　一轉身「反差萌」讓網友笑翻

▲阿派看起來一臉呆萌，和霸氣屁股呈現「反差萌」。（圖／網友阿智提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

豹貓「阿派」這天在家裡趴坐著休息，整個屁股都拱了起來，從後面看過去，就像是一塊「金元寶」，搭配漂亮的豹紋花色，看起來相當帥氣。此時，牠突然感覺有人在偷看，趕緊轉過頭來檢查，臉上囧囧又呆滯的表情把剛才營造出來的氣氛破壞殆盡，讓人噴笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿派小時候就一臉無辜～

飼主阿智接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，喵皇從小就生得一張呆呆的臉龐，長大後，那副無辜表情還是始終如一，「當時牠突然自己轉過頭來看鏡頭，就剛好被我拍到。霸氣的屁股，加上一張很反差的臉，那就是阿派。」

這張超級「反差萌」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引起許多網友熱烈討論、紛紛留言，「回眸一笑百媚呆。」、「元寶耶，招財進寶，這貓帶財氣哦！」、「我以為豹貓都是易瘦體質。」、「好憨厚的臉哦～」、「那屁股讓我想吃烤雞！」、「豹紋大象～」、「背影殺手！」、「這個良民的臉……XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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