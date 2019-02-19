柴柴突破防備迎接　她見「背後亮點」傻眼：該哭還該笑..

▲柴柴「拆家」熱情迎接家人。（圖／粉絲專頁「萌黑柴ʕ•ᴥ•ʔ貝果bagel - 奔跑吧 黑色疾風號」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「姐姐～我等你好久了！」台北市黑柴「貝果(Bagel)」這天聽到姐姐回家的腳步聲後，立刻衝向大門口歡迎，不過有道紗門卻一直檔在前頭，汪汪只好撞門而出，突破防備到第一線！面對這個迎接大禮，飼主無奈地表示，「到底該哭還該笑呢？」

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▲貝果常常被罵到睡著。

從照片中可以看到，貝果嘴裡叼著潔牙骨前來迎接人回家，熱情的樣子讓人好感動，不過仔細一瞧，卻發現後方有個亮點，就是紗門被撞壞啦！飼主接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，貝果跟家人感情非常要好，因此只要聽到有人回家的聲音，就會到紗門前不斷地抓，這次終於革命成功，把門推倒衝到第一線。幸運的是，門沒有被撞破，只要裝回去即可，看來汪汪雖然拆家也知道拿捏分寸。

▲賣萌吸引家人目光。

貝果是個超級過動的孩子，除此之外也是個撒嬌鬼，非常愛刷存在感，每當大家在吃飯沒空理牠時，就會突然翻肚賣萌，吸引家人們的注意。平時汪汪也非常地黏人，飼主走到哪就跟到哪，連上廁所時也都要在外守候，深怕有人不知道牠的存在，十分逗趣。

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▲北果塞椅縫想博存在感。

貝果迎接照片被分享臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友按讚笑翻，也有人逗趣留言，「為了迎接你，破門而出啊！」、「很厲害會拆紗門」、「哭笑不得了」、「一笑泯恩仇唄」、「邊笑邊哭？」、「紗門都這樣慘敗了...我不敢往屋子裡繼續看下去」、「確定養的不是哈士奇？」、「全是你眼睛業障重」。

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