檢疫犬坐下20萬掰了？　他嚇哭急翻行李竟是「M」惹的禍

▲檢疫犬鼻子超靈敏，裝過漢堡的紙袋也不放過。（圖／網友黃玲授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

檢疫犬一坐要價20萬，差點嚇哭旅客！網友黃玲在臉書社團「米克斯傳奇」分享一則故事，19日搭飛機回台領行李時，撞見檢疫犬在陌生旅客的行李旁坐下，當事人慌張地打開包包檢查，終於找到上機前裝過麥當勞漢堡的紙袋，可見護國神犬靈敏的鼻子滴水不漏，讓網友們直呼，「實在太厲害啦！」

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黃小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，昨日傍晚搭飛機抵台後，在行李轉盤遇見一隻米克斯檢疫犬正在工作，汪汪朝著某位旅客的行李袋聞了一下，突然一屁股坐在地上，這舉動嚇得行李主人差點落淚，著急地開始東翻西找，檢疫人員也出聲安慰，最後終於在隨身行李當中，搜出一個裝過漢堡的紙袋，讓當事者破涕為笑，同時也佩服大讚，「好厲害，這樣也被找出來！」

▲米克斯檢疫犬執勤中。

從照片中可以看到，該檢疫犬品種為米克斯，工作中的模樣可愛又專業，不過由於有公務在身，遇到時勿隨意打擾，讓狗狗們可以安心值勤！據了解，全台目前現有47隻檢疫犬，29隻米格魯、10隻拉不拉多、8隻米克斯混種，因應豬瘟疫情，目前也有緝毒警犬轉職支援檢疫工作，幫忙守護國民健康及國內豬農生計。

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▲檢疫犬歪頭坐下超萌。

米克斯工作照被上傳後，立刻引來不少網友被汪歪頭樣子萌翻留言，「汪：交出肉肉！」、「盡忠職守，連一點味道都不放過，讚一個！」、「狗狗：我有聞到肉味，快來抓他」、「這坐檯費真的很貴！」、「偷袋肉肉沒分我吃，罰錢！」、「辛苦護國神犬了！」、「腳酸坐一下」。

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