狗狗耳朵流出詭異液體　志工翻開檢查驚見「長牙第2張嘴」

▲Toad的第二張嘴巴長在耳朵裡。（圖／翻攝自Youtube下同）

國際中心／綜合報導

近年來許多動保人士或是愛護動物的人，都相當積極在提倡「領養代替購買」，畢竟有許多毛小孩，在因緣際會下被生出來，但卻有些先天不良的狀況，反而更需要人類的幫忙和照顧。國外一隻5歲的狗兒「Toad」就是一個畸形狗狗，但是有別於一般外型的畸形，「Toad」驚人的地方，是因為牠竟然有第二張嘴巴，這不僅讓牠的狗生相當坎坷，甚至在第二張嘴生長的地方也讓人相當害怕。

綜合外媒報導，Toad患有相當罕見的畸形，而最明顯的地方除了牠收不回去的舌頭之外，就是有兩張都有牙齒和垂涎的腺體，而這「第二張嘴巴」就長在Toad的耳朵裡。兩年前牠被動保團體找到後，一送進收容所檢查時，就被工作人員發現有這樣的狀態，當時令人相當震驚。

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▼第二張嘴巴相當驚人。

然而在工作人員替Toad清理耳朵時，意外發現牠的耳朵反而是「嘴巴」外，還有發育完全的牙齒，也因此耳朵完全無法聽到聲音，但也沒有下顎可讓嘴巴打開，「原本我們以為它只有兩顆牙齒，但陸續卻發現是好幾顆。」

負責照料Toad的志工表示，已經移除部分的牙齒，因為已經造成狗兒的疼痛不舒服，但還有另外兩顆比較大的牙齒無法移除，而且也生長較靠近在頭骨的位置，所以Toad的耳朵每一天都需要徹底清潔。獸醫也提到「Toad這樣的狀態，幾乎只有百萬分之一。」

