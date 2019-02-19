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奴才抱枕熟睡22歲喵「神複製」　她看傻：什麼人養什麼貓

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貓咪胖胖睡覺跟奴才神複製。（圖／飼主Stella Nian提供）

▲主子跟奴才睡姿一模一樣。（圖／飼主Stella Nian提供）

記者李依融／採訪報導

網友Stella Nian一進房間看到妹妹抱枕頭睡著，一旁喵星人胖胖竟然也抱著衛生紙「神複製」，她趕緊拍下這個畫面，「難道這就是什麼人養什麼貓嗎？」Stella Nian說胖胖至少已經22歲了，而妹妹醒來後看到照片覺得「自己是全天下最幸福的人」。

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Stella Nian在臉書社團「愛貓聯盟」分享這張照片，妹妹靠床的內側抱著枕頭、埋著臉熟睡，一旁的虎斑貓胖胖竟然不約而同抱著衛生紙、埋著臉睡著，她一邊覺得神奇一邊拍下照片。她提到，妹妹平常下班都會小睡一下，胖胖都會等門然後進房間「陪睡」，「他們一人一貓持續這個動作一段時間，其實胖胖平常睡覺部會特別抱著東西，只是這次衛生紙剛好在旁邊。」Stella Nian笑說，近期發現只要胖胖在妹妹身邊睡覺，好幾次都出現一樣的姿勢。

貓咪胖胖睡覺跟奴才神複製。（圖／飼主Stella Nian提供）

▲Stella Nian的妹妹怕壓到胖胖，但又想親密接觸，只能握尾巴睡。（圖／飼主Stella Nian提供）

Stella Nian說，妹妹睡醒看到照片也覺得超級可愛，「她覺得自己是全天下最幸福的人，一直重複看，我們全家都超羨慕她的！」Stella Nian也提到，平常只會讓胖胖進去妹妹房間，「我們會約牠說『要不要去小啵（妹妹）房間睡覺？』，不管在哪裡牠都會馬上跟進來，夏天特別喜歡進來吹冷氣。」

胖胖21年前自己跑到Stella Nian爸爸的廟裡住了一天，隔天竟然叼小貓「強迫收編」，Stella Nian的爸爸只好幫忙坐月子，等小貓長大送養，而胖胖就留下來了。其實誰也不知道胖胖究竟幾歲，牠和Stella Nian一家相處了21個年頭，叔叔估算貓咪大約1歲有生育能力，於是就當胖胖是22歲。

貓咪胖胖睡覺跟奴才神複製。（圖／飼主Stella Nian提供）

▲22歲的胖胖在家裡地位「很神聖」。（圖／飼主Stella Nian提供）

至於胖胖的長壽秘訣，Stella Nian笑說，「可能養在廟裡都有在修練吧！」其實也沒有特別的照顧，主要注意不要亂吃，「只不過以前在廟裡大家看牠可愛，都會偷倒飼料餵牠，結果就真的胖胖的了。」

雖然胖胖會陪姐姐們睡覺，但其實牠最喜歡的還是爸爸了，無論爸爸走到哪，牠的眼睛就會跟到哪，而21年的相處早就默契十足，Stella Nian說，「牠只要坐在飼料晚前面，都不用叫我爸就會餵牠了，而且我爸每天早上的早安圖就是拍貓。」

爸爸每年都會跟胖胖合照留紀錄，而今年21歲的弟弟出生那年剛好胖胖來報到，Stella Nian特地弟弟把10歲和16歲跟胖胖的合照拚在一起，當年的小男孩長大了，胖胖同樣肥嘟嘟躺在小主人懷裡，全家一起疼胖胖享受當貓奴的幸福。

▼弟弟出生那年剛好胖胖強迫收編，從小一起長大。（圖／飼主Stella Nian提供）

貓咪胖胖睡覺跟奴才神複製。（圖／飼主Stella Nian提供）

關鍵字： 貓奴睡姿養貓喵星人

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