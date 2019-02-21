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房東發現這家人的寵物有點奇怪　雞婆通報才知竟是「狂野大貓咪」

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲眼尖的房東太太發現房客的貓很奇怪。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

貓科動物是個龐大的家族，成員有可愛的家貓，也有在非洲草原上看到會令人非常緊張的獅子或老虎，一般而言，只要是在城市裡看到的貓咪，我們都會直覺認為那就是普通家貓，但誰知道呢？這個房東太太發現這隻就不太一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

牠的名字叫做提坎（Tikam），任何人第一眼見到牠，會覺得牠很特別，身上的斑紋和豹貓很像，提坎和主人一起住在德國的公寓裡，直到有一天，大樓女房東發現了牠的存在。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲沒想到竟是野生的美洲獅！

在公寓裡養貓是沒問題的，問題是牠長得實在不對勁，房東太太立刻雞婆通報當局，事實證明，提坎是一隻美洲獅！根據追查，牠在捷克出生，2個月大時被賣給從邊界進入德國的人，這是非法的野生動物貿易，直到房東太太發現牠的真實身分，一切才被揭露。

後來提坎被送到德國保育園區，因為牠是被人類養大，所以牠無法被釋放回野外，但可以肯定，雖然牠失去了野外的家，但這處保育園區將會成為牠下半輩子的依靠，不用像媽媽一樣擔心被獵人獵捕了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲因被人類飼養太久，已經無法野放。

關鍵字： 德國美洲獅家貓盜獵野生動物

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