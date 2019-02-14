我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫面甜到爆

▲不管從什麼角度看，這對兔情侶的體型實在是差太大了。（圖／翻攝自IG／lilly_sunshine_flemishgirl）

寵物小組／綜合報導

如果這不是真愛，什麼才是真愛？羅密歐（Romeo）今年4歲，是一隻體型非常迷你的侏儒兔，特別的是，牠的女友卻是一隻大牠4倍的巨型兔，主人細心為牠們紀錄恩愛的每一天，網友大讚「畫面閃瞎人！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

兩隻兔子的主人莎拉（Sarah Covelli）住在美國關島，她原本養的是一隻體重重達7公斤的佛萊明巨兔莉莉（Lilly），但某天莎拉覺得莉莉似乎有點寂寞，於是在去年8月為牠找了一個同伴，那就是體重不到2公斤的迷你侏儒兔羅密歐。

▲兩隻兔子每天都在家裡呈現一個老婆保護老公的畫面。



兩隻兔子體重相差4倍，但這對牠們來說根本不重要，從初次見面，就感情非常好地黏在一起至今。莎拉笑說，每個人看到莉莉的時候，都會被牠的體型嚇一大跳，但等他們看到牠和羅密歐在一起時，驚嚇程度又會更高，「羅密歐就像是莉莉的影子一樣，隨時跟在牠的身邊，享受老婆的保護。」

▲放閃的畫面讓網友都大呼要被閃瞎。



佛萊明巨兔原產地是比利時，體重最高可達28公斤，早期是歐洲人為了解決饑荒刻意培育出來的食用品種，但後來發現養出一隻巨兔的飼料成本、即換肉率，根本不划算，牠們才漸漸從肉兔變成寵物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）