新養的狗和貓咪合不來　這家人「冷血行徑」讓鄰居拳頭硬了

▲名叫雅典娜的貓咪，原本有著幸福的家庭，卻因為主人養了狗，一夕驟變。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

當葛瑞絲（Grace Redmon）和她爸爸第一次見到雅典娜（Athena）時，這隻貓還住在兩個街口外的另一個家庭裡，牠常常跑出門玩，特別是跑到葛瑞絲家，牠喜歡在那裡觀察鳥兒，順便獲得鄰居的關注。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原本平靜的日子就在10個月前劃下句點，因為貓咪雅典娜的家裡來了兩隻新的狗狗，結果牠們的主人並不是想辦法讓貓咪和狗狗和平共處，而是選擇了另一個極端的做法，把貓咪趕出家門。

請繼續往下閱讀...

▲葛瑞絲意外發現雅典娜懷孕了。



雅典娜很錯愕傷心，牠完全不懂發生了什麼事，只知道狗狗來了、主人變了，牠被趕出來了，牠開始在鄰居家的門廊底下流連，葛瑞絲才發現牠變胖了，他們懷疑牠可能懷孕，果然某一天他們就聽到門廊底下傳來3隻初生小貓的喵喵聲，葛瑞絲趕緊說服爸爸，把牠們一家人帶回家。

原本爸爸不想養新的貓咪，因為家裡早就有兩隻老貓，但花了許多時間相處之後卻讓他愛上了雅典娜全家，也決定收養牠們，過著讓原主人意想不到的6貓新生活。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲現在三隻小貓都和媽媽一起在新家過幸福快樂的日子，皆大歡喜。