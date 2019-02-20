美24洲爆發「殭屍鹿」走路不穩、狂流口水　專家憂：恐怕傳人

▲美國爆發「殭屍鹿」，出現走路不穩、狂流口水等現象。（示意圖／達志影像／美聯社）



寵物小組／綜合報導

韓國電影《失速列車》開頭中的「殭屍鹿」，竟然真實在現實社會中上演！美國疾病防治中心（Centers for Disease Control and Prevention）從去年到2019年1月發現，全美24洲的部分鹿類遭受到「慢性消耗性疾病」（Chronic Wasting Disease，簡稱CWD）攻擊，此種疾病造成鹿具有攻擊性，走路不穩、狂流口水等現象，模樣像極殭屍。

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慢性消耗性疾病的病毒會侵襲鹿、麋鹿、駝鹿等腦部組織，潛伏期1年多，1年過後才會顯現出來。出現的症狀有，體重突然驟降、四肢協調力變差、精神耗弱、耳朵下垂、過度口渴與排尿過度，甚至對人類恐懼，產生攻擊與侵略性。由於感染的樣子非常像殭屍，又被稱呼「殭屍鹿病」(Zombie deer disease)，此病目前無藥可醫。

▲紅色區塊可能是遭感染的鹿隻，加拿大則有兩個省份出現CWD。（圖／翻攝自美國疾病防治中心。）



有研究指出，鹿與鹿之間的CWD傳播，可以從母親體中傳遞給胎兒，也可以直接通過身體接觸；CWD會藉由鹿的口水和排便中傳播，如果患病的鹿在土壤中尿尿或流口水，建康的鹿在同一塊地舔、攝食或吸入感染的土壤後，便可能染上CWD。

▲因為沒有疫苗也無法治癒，罹患CWD的鹿通常都會受病毒侵蝕而死亡。（圖／達志影像／美聯社）



根據外媒《今日美國報》報導，明尼蘇達大學傳染病研究政策中心主任奧斯特霍爾姆(Michael Osterholm)15日公開警告，「我們深處一個未知領域的情況！」他憂慮表示，這種疾病可能與1980年、1990年英國爆發的狂牛症相似，鹿可以傳染給其它動物或人類，因此不應輕忽CWD疾病，要有更大的防禦措施來應對，避免人類誤食受到感染的肉製品。

經過美國疾病防治中心調查，目前尚未有人感染CWD疾病。同時呼籲民眾不要碰路邊死亡的鹿隻，在野外獵捕鹿、處理肉部時應戴手套，和避免食用鹿類動物。

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