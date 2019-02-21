外面在吵什麼！橘貓掀門簾「破口大罵」　尷尬真相1.8萬網笑噴淚

▲橘貓掀開門簾大罵，背後真相讓人笑翻。（圖／翻攝自抖音APP用戶「387275970」）

寵物小組／綜合報導

有時你看到的並不是表面上的那樣。抖音APP用戶「387275970」有段影片最近在網上瘋傳，內容是有隻橘色喵星人疑似嫌外頭聲音太吵雜，氣得從房內站起身子拉開門簾，接著不停地喵喵叫，就像在罵人一樣，但是當網友們得知橘貓站起的真相時，全都忍不住哈哈大笑！

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臉書寵物粉專《貓樂園》日前轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說道，「外面在吵什麼~不知道有喵在睡覺嗎？」畫面中，橘貓從廚房內掀開門簾，一臉嚴肅的模樣看起來怨氣很深，果然下秒就立刻喵喵喵的叫出聲；但是仔細一看，根本是貪玩的橘貓自己不小心把指甲鉤到了門簾上，而喵喵叫的真相，其實只是在求救。

▲其實偶是卡住了啦XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「387275970」）



這段可愛又逗趣的影片分享不到5小時，就累積1.8萬次的觀看次數，許多人看完都紛紛笑說，「裡面是工讀生吧」、「這行為也太人性化了」、「哈哈哈忍不住笑出來了」、「嘴裡還在碎碎唸呢！」、「我到底看了什麼」；也有不少奴才一眼就知道不對勁，「養貓的都知道，有個笨蛋爪子卡在布簾正在求救XD」

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