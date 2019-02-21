高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落湯雞

▲蒜頭非常友愛小貓咪，是十足的暖男。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳提供）

寵物小組／綜合報導

這就是所謂的「鐵漢柔情」嗎？80公斤的高加索汪「蒜頭」日前幫忙照顧家裡新來的一窩小奶貓，還學母貓用舌頭幫小貓理毛，不過牠口水太多，舔完一輪後，每隻小貓都全身濕透，讓阿母王玉玨傻眼氣炸，「每隻都跟淋雨一樣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

阿母在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「這些貓寶寶，都是蒜頭在罩的。」畫面中，可以看到蒜頭靜靜守護在母貓和小貓身邊，輕手輕腳，深怕碰傷小貓咪。沒想到有天蒜頭看貓媽媽舔小貓，竟然也有樣學樣，把小貓們舔得跟落湯雞似的，自知闖禍後，還一臉無辜地跑到沙發邊躲起來，無奈體型太大，一下就被阿母揪出來。

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▲蒜頭自知闖禍，趕緊躲到沙發旁邊，以為媽媽找不到牠。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳提供）

王玉玨表示，蒜頭雖然體型大，但對小動物都非常友善，不會攻擊別的貓狗，「對蒜頭來說，動物都是他的朋友喔！」有趣的是，有次蒜頭跟阿母去朋友家，對方養的藏獒原本一直狂吠，看到蒜頭的瞬間竟都安靜了，王玉玨笑說，「蒜頭的氣場太強大，所以藏獒都安靜行注目禮不吠了。」

▲蒜頭散步偶遇可愛小比特。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳提供）

網友們看到蒜頭顧小貓的畫面，紛紛留言「蒜頭的眼神好溫暖喔」、「蒜頭好暖，覺得羨慕」、「蒜頭當乾爹了嗎？超有愛的」、「蒜頭真的好可愛」、「蒜頭好罩！」；也有人針對「舔小貓事件」幫蒜頭說話，「原諒蒜頭啦！他只是想疼寶寶啦」、「蒜頭只是愛心爆發不是口水爆發啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▼暖男蒜頭非常照顧小貓咪。（圖／臉書粉絲專頁毛手毛腳提供）