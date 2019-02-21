麥當勞紙袋都不放過　浪浪靠貪吃6個月當上「護國神犬..

▲Susie坐下專注看著領犬員，一臉很高興的樣子。（左圖／網友黃玲提供，右圖／防檢局提供）



記者李依融／採訪報導

檢疫犬坐下燦笑揪出「麥當勞紙袋」，讓急得快哭的旅客瞬間笑出來，防檢局植物檢疫行政科科長陳晟鐘透露，這隻叫做Susie的米克斯是從台中動物之家領養出來的，當初靠著「貪吃」的性格被選中當檢疫犬。

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全台嚴防非洲豬瘟疫情，機場裡的「護國神犬」得到不少關注，網友黃玲19日在桃園機場第一航廈就目睹「坐檯實況」，一隻檢疫犬朝著旅客行李帶聞了聞隨即坐下，行李主人著急地東翻西找，嚇得快要哭出來，深怕誤帶了肉製品會被罰款20萬元，最後竟然翻出一個裝過漢堡的麥當勞紙袋，旅客瞬間笑出來，緊繃的情緒終於放鬆，佩服大讚「好厲害，這樣也被找出來！」

▲身為米克斯的Susie防疫犬中「外表出眾」。（圖／網友黃玲提供）



大部分的檢疫犬由米格魯或拉布拉多擔任，而這隻搜出麥當勞紙袋的護國神犬「長相出眾」，看起來像是米克斯。陳晟鍾說，這隻狗狗叫做Susie，今年已經5歲半，「牠是大概2年前從台中收容所領養出來的，現在已經工作1年多了。」他透露，當時Susie大約3歲，穩定、貪吃又愛玩的個性被領犬員相中，訓練6個月後成為正式檢疫犬，目前固定在桃園機場執勤。

陳晟鍾說明，無論是領養來的狗狗或是從小培育的檢疫犬，大多要等到1歲性格穩定後開始訓練，再交給領犬員磨合，最後成為獨當一面的檢疫犬過程大約6個月，「只要狗狗找到標的物，領犬員會用食物或玩具獎勵，Susie貪吃又愛玩，所以很順利地過關。」

▲Susie訓練中，認真在一堆行李中找到標的物，並傳達給領犬員。（圖／防檢局提供）



台中動物之家表示，大約2、3年前的確有防檢局人員來挑選合適的狗狗，「他們基本上會以米格魯為優先，沒有的話就會挑類似的狗狗，再依狗狗的性格來評斷，目前大概有2隻狗狗被選去訓練。」由於動物之家每天來來去去的動物太多，加上已經過了2年，要比對出Susie當年的入所資料並不容易，不過他們還是會幫Susie加油打氣，畢竟誰能想到當年在收容所落難的毛小孩，搖身一變成為帥氣的「護國神犬」！

▲Susie當年靠著「貪吃」獲選加入檢疫犬培訓。（圖／防檢局提供）



此外，雖然網友們開玩笑護國神犬「坐檯費」20萬，讓旅客們「被坐下」很緊張，事實上牠們可是幫忙省錢的，若是被檢疫犬發現，只要配合交出、銷毀違禁品就不必繳交罰金，但如果是在出關才被發現，就真的代誌大條了。

▼別怕別怕，檢疫犬坐下是在幫忙省錢，乖乖配合就不用繳罰款。（圖／防檢局提供）

