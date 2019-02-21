陪伴8年！貴賓被丟收容所「還在傻笑」　痴望爸背影狂吠…好想追

▲Q比陪伴主人8年，卻因「家有新生兒」被送到收容所。（影／嘉義市動物守護協會提供）

實習記者吳美依／採訪報導

貴賓犬「Q比」這天開開心心和主人出門散步，走到一個陌生地方後，卻被拴在原地，只能眼睜睜看著爸媽背影越走越遠，牠著急地想要追過去，甚至整隻狗都跳起來，絲毫沒有發現自己被棄養了。「嘉義市動物守護協會」志工和收容所人員百般勸說，前飼主卻以「家有新生兒」為由，堅持離開相處8年的毛孩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲Q比露出可愛傻笑，絲毫沒發現自己即將被棄養。（圖／嘉義市動物守護協會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲Q比看著主人越走越遠，好想追上去。

志工向《ETtoday寵物雲》表示，當時Q比還不斷傻笑著，緊緊黏在主人腳邊「跟前跟後」，「牠都來到收容所了，還是完全不知道發生什麼事，好像以為只是出來散步。」他轉述飼主的說法，「他說家裡有小孩後，狗狗變得很愛吃醋，又很黏人，實在沒有辦法分心好好照顧。」

▲原本愛笑的Q比終於發現爸爸不會回來了。

志工去探望時，發現貴賓狗臉上已經失去燦爛笑容，只剩下滿滿的恐懼，「從表情就看得出來，一直盼不到爸爸的心情，是多麼地不安、害怕。」幸好，今天傳來好消息，「這孩子已經被領養，新飼主很低調，但想要藉機告訴大家，『我們一定會好好珍惜Q比，給予更完整的一份愛，非常謝謝網友的關心。』」

▲Q比的新主人表示，將會給予一份更完整的愛，好好珍惜。

志工也感慨地說到，陪伴飼主一起走過8年歲月的家人與回憶，卻比不過一句「我不要了」，就這樣被輕易丟棄，「為什麼愛不能並存，有你就沒有我？」他也表示，這些日子以來，接二連三遇見棄養案件，再生氣、難過都要逼著自己把眼淚吞下去，「因為我們必須堅定地和毛孩說，『笑一個！我們陪你一起找未來！』」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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