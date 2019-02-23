她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕美德牧

▲卡蘿剛被撿到的樣子，慘不忍睹。（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

寵物小組／綜合報導

以下勵志的故事證明，所有的生命都有最美的姿態，但只有在牠們被愛了之後才會綻放。事件起源於去年的10月12日，女子凱琳娜（Kylina Turner）當時正在社區亂走亂逛，結果就在她家後院附近，發現一小坨呈現亂毛狀態的生物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

凱琳娜原本以為那是被丟棄的毛絨玩具，但近看才發現竟是一隻狗，「牠完全凍僵了，盯著我看，當我靠近牠的時候，牠的耳朵抽動了一下，我才知道牠還活著！」原來那隻狗被卡在一個鐵絲架裡，沒有吃的也沒有喝的，就在陽光底下曬得頭昏眼花。

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▲獸醫發現牠全身有嚴重的疥癬感染。



凱琳娜小心幫狗狗解開束縛，趕緊送到醫院去，醫生發現牠營養不良，還有嚴重的疥癬感染；此外，狗狗其實是一隻德國牧羊犬，理論上體重大約要有25公斤，但牠卻只有8公斤。凱琳娜將這隻狗狗取名叫卡蘿（Caro），帶回家好好照顧，也讓家裡另隻狗狗有個玩伴。

最初的1個月非常困難，卡蘿每天都要洗藥浴治療疥癬，還要進食4次以恢復體重。然而，成果非常美好，4個月後，卡蘿已經成功變身成絕美的德國牧羊犬，主人還替牠開設IG，分享牠的Before&After，讓許多網友大呼超感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲4個月後，卡蘿變身超帥氣的德國牧羊犬。