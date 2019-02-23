ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕美德牧

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

▲卡蘿剛被撿到的樣子，慘不忍睹。（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

寵物小組／綜合報導

以下勵志的故事證明，所有的生命都有最美的姿態，但只有在牠們被愛了之後才會綻放。事件起源於去年的10月12日，女子凱琳娜（Kylina Turner）當時正在社區亂走亂逛，結果就在她家後院附近，發現一小坨呈現亂毛狀態的生物。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

凱琳娜原本以為那是被丟棄的毛絨玩具，但近看才發現竟是一隻狗，「牠完全凍僵了，盯著我看，當我靠近牠的時候，牠的耳朵抽動了一下，我才知道牠還活著！」原來那隻狗被卡在一個鐵絲架裡，沒有吃的也沒有喝的，就在陽光底下曬得頭昏眼花。

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

▲獸醫發現牠全身有嚴重的疥癬感染。

凱琳娜小心幫狗狗解開束縛，趕緊送到醫院去，醫生發現牠營養不良，還有嚴重的疥癬感染；此外，狗狗其實是一隻德國牧羊犬，理論上體重大約要有25公斤，但牠卻只有8公斤。凱琳娜將這隻狗狗取名叫卡蘿（Caro），帶回家好好照顧，也讓家裡另隻狗狗有個玩伴。

最初的1個月非常困難，卡蘿每天都要洗藥浴治療疥癬，還要進食4次以恢復體重。然而，成果非常美好，4個月後，卡蘿已經成功變身成絕美的德國牧羊犬，主人還替牠開設IG，分享牠的Before&After，讓許多網友大呼超感動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

（圖／翻攝自IG／caro_the_shepherd）

▲4個月後，卡蘿變身超帥氣的德國牧羊犬。

關鍵字： 德國牧羊犬德國狼犬棄養流浪狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

零下50度浪喵挺不住…拍門求救「放我進去」　她眼尖..

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫..

冰湖冒出奇怪小黑點　送貨員看清是什麼後…秒脫光跳進..

老婆開恩准他養狗…男子激動山崩式大爆哭　「結婚都沒..

被丟掉的小馬走路像痛苦溜冰　X光照出腳裡藏的東西令..

陌生人偷門口包裹遭顧家狗狂追　主人開箱笑歪：小偷看..

袋鼠羅傑有後！完美複製老爸筋肉　8月大汗草炸裂媽媽..

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘..

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴..

皇上饋休被奴才「擠到消氣」 哼奶音抗議：泥壓到我惹..

浮誇柴緊貼按摩器激動張嘴　歪頭醜臉只求瘦臉：就這個..

虧雞貓姊妹尖叫擠門縫狂討食 「超歪暴龍臉」網笑..

浮誇喵大法師式享受阿嬤拍卡稱 詭異姿勢嚇歪奴才：以..

2歲萌孩「染毒」猛吸貓柯鹼解癮 服用過程超熟練網..

喵皇遇零食秒變乖巧「汪星人」　握手+high fi..

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠.....

鄉下俗喵坐車賞風景「激動到腿軟」　狂壓媽肩：你看那..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

阿金小女友貼耳靠肩「狂冒粉紅泡泡」　網笑：某人要緊..

別人家的貓！　汪魂喵「聽見奴才喊名字」秒搖尾飛奔巴..

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

羊駝被挖眼滿臉血倒牧場！連2隻遭殺害　飼主崩潰緝凶

小黃汪犯錯被罰面壁　見「失傳武器」偷瞄求情：爸，我..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

喵書僮90度歪頭學寫字　上萬網看到「跟著彎」：落枕..

20歲癲癇貓「住旅館養老」　老闆員工陪牠走到最後…..

多個8？搶標北市25％投報違建錯投金額　慘賠440..

公主病才排第三？　讓男生覺得「愛過就好」的10種女..

應徵「遊戲試玩員」竟成詐騙車手　2嫌遭逮慌稱：自己..

離線不想被臉書追蹤位置　Android、iOS分別..

每次吵架都是我低頭！專家建議「5步驟」補救感情

愛愛會瘦！網友公認「最燃脂姿勢Top3」　73%瘦..

刺青師吸毒又擁槍遭逮　他說：都是交到壞朋友　

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：..

療癒片！她逆向騎腳踏車還低頭滑手機　「直直撞上汽車..

網美被揭是「副本女王」！收2000代言遲不發文　「..

寵物動物熱門新聞

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

奴才洋蔥式掀被　喵公主秒縮成球

世界最稀有鹿　和台灣梅花鹿同款..

爸爸握耳朵當機車　牠眼神死鄙視

飼主被反鎖「神隊友」聽指揮解救

愛貓報恩送壁虎　暖奴才假裝吃掉

喪屍鹿病毒超強「經過被撒尿土壤..

2奶貓尖叫搶飯　臉擠門縫變暴龍

被雨衣打包　柯基一臉「眼神死」

小阿金呆瓜「眉上瀏海」髮型萌炸

讀者迴響

熱門新聞

鄰居貓不知道狗過世　每天來等門

電車延誤　鐵道員笑臉談判「障礙..

萌犬上下7次　1分鐘畫面讓她笑..

洗澡前狗狂吼！　浴室玻璃全震爆

歐告保鑣出動！擺陣型護媽咪領錢

奴才洋蔥式掀被　喵公主秒縮成球

世界最稀有鹿　和台灣梅花鹿同款..

爸爸握耳朵當機車　牠眼神死鄙視

飼主被反鎖「神隊友」聽指揮解救

愛貓報恩送壁虎　暖奴才假裝吃掉

喪屍鹿病毒超強「經過被撒尿土壤..

2奶貓尖叫搶飯　臉擠門縫變暴龍

被雨衣打包　柯基一臉「眼神死」

小阿金呆瓜「眉上瀏海」髮型萌炸

他撿到狗陪玩整天　送回家又跑來

最新影片

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘過往重獲新生

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

皇上饋休被奴才「擠到消氣」 哼奶音抗議：泥壓到我惹～

浮誇柴緊貼按摩器激動張嘴　歪頭醜臉只求瘦臉：就這個FU

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面