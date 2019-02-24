北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒抓到

▲受重傷的貓咪不幸離世，動保處呼籲民眾提供相關資料，早日將兇手逮捕歸案。（圖／翻攝自台北市動保處，下同）

寵物小組／綜合報導

台北市動保處中山區錦州街附近有隻全身嚴重燒燙傷的小黑貓，疑似有人潑灑高溫液體，動保處獲報救援，事後卻又接獲通報有家貓在同日遇害。動保處將本案送往警察局，也呼籲民眾提供消息給警方，要幫無辜受害的貓咪討回公道。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

動保處於2月9日接獲民眾通報，在錦州街175巷16號附近有隻小貓全身燒燙傷，動保員趕緊前往現場救治貓咪，遺憾小貓仍傷重不治。國立台灣大學獸醫專業學院解剖釐清死因，初步研判小黑貓腹側往背側潑濺遭潑高溫液體，導致嚴重燒灼傷而死亡。據了解，後來另一名飼主通報，同日上午也發現自家愛貓身上有不明傷口，緊急送往動物醫院，但幾天後能傷重不治。

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▲動保處檢查員積極調閱監視器影像。

動保處研判2起案件貓隻受傷情形、案發時間及地點具高度關聯性，有可能為同一人犯案，並已違反動物保護法虐待、傷害動物之相關規定。中山區錦州街為北市街貓友善照顧計畫實施地點，有志工固定餵食、進行防蚤投藥，以絕育方式控制街貓數量，動保處呼籲，若民眾覺得生活被打擾，可先向動保處連絡尋求解決辦法，不應隨意傷害無辜生命。

動保處強調，此案仍持續追查中，呼籲民眾若曾於2月9日凌晨0時至9時行經中山區錦州街175巷周邊，可提供證據協助調查，讓警方早日逮捕害貓惡徒。若發現其牠受害傷貓，也可以撥打1999市民專線、動物保護專線(02-87913064~5)，或立即向警方報案。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）