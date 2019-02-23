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阿公幫顧7天卯起來傳60多張「狗孫寫真」　家人手機震爛怒封鎖

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▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

原本不傳訊息的阿公，自從照顧福福後，每天瘋傳10多張寫真照。（圖臉書粉絲專頁「小膽大黃陳福狗授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

阿公遇到心愛的狗孫，內心馬上被融化！台北飼主陳韋廷在過年期間把米克斯「福福」寄放在爸爸家，不料平常不傳訊息的老人家，卻陸續傳來10多封簡訊，原本以為發生什麼大事，沒想到點開來全是狗狗的「寫真照」，由於訊息過多，讓姐姐決定把爸爸封鎖起來，此行為也笑翻不少網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

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▲阿嬤也傳了許多金孫的照片，還幫狗狗打上對白。

貼文中可見，平常不愛出門的阿公，自從接手照顧福福後，每天都花心思想哪裡適合帶狗去玩，還會狂傳「寫真照」給親朋好友，就像在跟大家炫耀寶貝汪孫一樣。一開始家人對長輩可愛的反差感到相當有趣，想不到阿公後來一天最少傳5張、最多傳10幾張，幾天下來總共傳60多張照片，讓姐姐怒把聊天室從關閉提醒變成封鎖用戶。陳韋廷笑說，「當初還嫌麻煩一直推託，沒想到現在卻成了發孫照魔人。」

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

由於阿公傳太多照片，讓家人都把聊天提醒給關閉XD。

事實上，陳韋廷要接福福回家時，牠都會眼角泛淚同時發出可憐嗚嗚聲，讓阿公看了相當不捨，趕緊把金孫摟在懷裡安慰。飼主陳韋廷看到這樣的畫面無奈說，「誰說狗狗是忠心的，我家的狗可現實了！自從有阿公陪吃陪喝陪玩後，立馬風向換邊，完全忘記我。」

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

福福：阿公我不想回家啦！

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」釣出不少相同經驗的網友，大家紛紛在底下留言表示，「你跟你姐都不是親生的就忍忍吧…」、「福福收服爺爺奶奶，現在離發福之路不遠了」、「94愛」、「你爸不是我爸 是牠爸」、「這是在炫狗」、「孫子一定很愛阿公」、「別傻了孩子！你們都只是路人甲乙丙丁而已 我也是受害者之一」、「各種帶孩子去玩順便定點拍照，然後發給大家炫耀的概念。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯福福。（圖／網友陳韋廷授權提供）

▲一家3口笑地多甜蜜開心。

關鍵字： 米克斯阿公汪孫

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